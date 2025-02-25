İşte FETÖ'nün 'Maydonoz Döner' zinciri! Antalya şubesini darbeci yüzbaşı koordine etmiş... Her şubeyi hisseye bölmüşler

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FETÖ'nün Türkiye'deki yeni yapılanması olan Maydonoz Döner'le ilgili son gelişmeleri CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ aktardı. Nihat Uludağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Maydonoz Döner operasyonu çok kritik bir operasyon. Yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışmanın ürünü. İlk önce astsubaylıktan ihraç olan bir kişi Maydonoz Döner'in Kartal şubesinde işe giriyor. Orada işe başladığında diğer yöneticiler FÖTE'den ne kadar yattın diye soruyor. 1,5 yıl deyince sen itirafçı mısın diye soruyorlar. İtirafçı olduğunu düşündükleri astsubaya mobing uygulayarak işten attırıyorlar.

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İşten attırılan astsubay da CİMER'e yazı yazıyor ve oradaki FETÖ ağını anlatıyor. Daha sonra da Levent Doğan, yurt dışına kaçmayı planlıyor. Onun Antalya'daki Maydonoz Döner'den lojistik destek aldığı tespit ediliyor. Düzenlenen operasyonda da gözaltına alınıyor. Bu olaydan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı Maydonoz Döner'le ilgili soruşturma başlatıyor.

Yapılan çalışmalar sonrası Maydonoz Döner'in FETÖ'nün yeni yapılanması olduğu fark ediliyor. Aynı zamanda şubelerde toplantılar yapılıyor. Hem de FETÖ'den tutuklananların aileleri için buralarda para topluyorlar. Eskiden himmet topluyorlardı. Türkiye'nin topladıkları paranın bir kısmı da Almanya'ya gönderildiği öğreniliyor. Bu para transferleriyle örgüt yeniden yapılanıyor.

Her şubeyi de hisselere bölüyorlar. FETÖ üyesi olmayanlara vermiyorlar. Tüm ortaklar FETÖ üyesi olmak zorunda. İtirafçıları yakalandıklarında sistemin dışına hemen itiliyorlar. Ekim ayında 100 bin EURO yurt dışına gönderildi.

FETÖ bir zincir restoran adı altında yeniden yayılmaya çalıştığını biz burada gördük. Bu operasyon daha da genişleyecek. FETÖ lideri öldü ama örgüt dağılmadı. Sistem devam ediyor, örgüte bulaşmış insanlar var. O kadar sistematik çalışma yürütüyorlar ki. FETÖ'nün güçlü olduğu yerlerde zincir restoranı kuruyorlar. Kurumsal bir yapı altında yine FETÖ örgütünü dünyaya yayıyorlar.

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