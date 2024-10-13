İşte FETÖ elebaşının yeni adresi

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‘Gülenist terör örgütü için küresel bilgi platformu’ sloganını taşıyan sitede Gülen’in yeni ikametgâhının fotoğrafları ve adresi paylaşıldı. Paylaşılan yazıda da “Nisan 2024’te, bunama da dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 1999’dan beri yaşadığı Pensilvanya’nın Saylorsburg kasabasındaki örgütün merkezi olan ‘Chestnut Retreat Center’dan ayrıldı ve Saylorsburg’daki ‘260 Kennel Rd.’ adresindeki eve götürüldü” denildi. Adres değişikliğinde, Gülen’in ölümü halinde örgütün finansal kaynaklarını ele geçirme niyetiyle bilinen ve Gülen’in kişisel bakımından sorumlu olan Cevdet Türkyolu ile 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Mustafa Özcan’ın da söz sahibi olduğunun altı çizildi.

ESKİ FETÖ’CÜLER İFŞA ETTİ

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FETÖ ile bağını koparan eski örgüt üyelerinin 2021 yılında kurduğu ‘f-watch.net’ internet sitesinde terör örgütüne dair ifşalar yayınlanıyor.