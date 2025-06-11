İşte Ferdi Zeyrek'i ölüme götüren kusurlar! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bilirkişi raporunu paylaştı

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Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, elektrik akımına kapılması sonucu vefat ettiği elim olayla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir.

1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında şimdiye kadar 12 kişinin ifadesine başvurulmuş, 2 kişi gözaltına alınmıştır.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA YER ALAN KUSURLAR

Ayrıca elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporda;

Havuz pompa motorunun arızalı olduğu,

Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı,

Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu,

Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu,

Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu,

Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı

tespit edilmiştir.

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Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.