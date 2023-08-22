İşte Erdoğan’ın örnek gösterdiği barınak: 5 yıldızlı otel konforunda

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Merkez, 2003 yılında Öğümce Mahallesi’nde kuruldu. 2021 yılında geniş çaplı yenileme ile Türkiye’nin en modern ve nitelikli merkezlerinden birine dönüştü. Merkezin başında ise, Beykoz Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mücahit Turgut Özdemir var. Erdoğan’ın çalışmalarını örnek göstermesinin kendilerini gururlandırdığını söyleyen Özdemir, şu bilgileri verdi:





50 DÖNÜME KURULU

“Ülkemizde ilk olarak uyguladığımız doğal yaşam alanı 50 dönümlük ormanlık alanda, hayvanların doğalarına uygun olarak tasarlandı. Kısa süre sonra 5 bin sokak hayvanına hizmet verecek. Merkezde 200 köpek kapasiteli 75 köpek ünitesi, 200 kedi kapasiteli 100 kedi ünitesi, laboratuvar, görüntüleme odası, yoğun bakım üniteleri, modern ameliyathaneler var. 5 veteriner hekim, 2 veteriner teknikeri, 1 veteriner teknisyeni, 4 kayıt ve evrak sorumlusu ve 52 yardımcı personel ve 25 geçici personel görev yapıyor. Ayrıca sahada 5 hayvan nakil aracı, 1 hayvan ambulansı da sürekli görevde.”



141 HAYVAN SAHİPLENİLDİ

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Son iki yılda 4 bin 495 hayvan kısırlaştırıldı, 16 bin 43 hayvana ise muayene hizmeti verildi. 4 bin 777 hayvana kuduz aşısı yapıldı. 141 hayvan ise ziyarete gelenlerce sahiplenildi.