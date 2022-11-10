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İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket... AK Partili Mustafa Şen oy oranını açıkladı

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#AK Parti#Oy Oranı#Erdoğan
İşte Erdoğanın masasındaki son anket... AK Partili Mustafa Şen oy oranını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 09:24

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son anketlere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisinin oy oranını açıkladı. Erdoğan'ın son oy oranının yüzde 52, AK Parti'nin ise yüzde 42 olduğunu ifade etti.

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A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç programında Melih Altınok'un sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son oy oranlarıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Şen, 'Gençlerden açık ara en fazla oyu alıyoruz' diyerek şunları söyledi:

'AK PARTİ SEÇMENİ DIŞINDA DA OY GELİYOR'

"AK Parti olarak oy oranımız 42. Bu iki aydır da 40 bandına oturmuş durumda. Cumhur İttifakı toplamımız da 50'nin üzerinde. Cumhurbaşkanımız da 52 düzeyinde. Ve Cumhurbaşkanımıza AK Parti seçmeninin dışında da oy geliyor. Son dönemdeki küresel liderliği bunu besliyor.

'GENÇLERDEN AÇIK ARA EN FAZLA OYU ALIYORUZ'

Gençlerin AK Parti ile ilişkisi hiçbir zaman kopmadı. Zaman zaman AK Parti ortalamasından biraz açıldı, negatif yönde ayrıştı. Fakat tekrar toparlandı, neredeyse AK Parti ortalamasına 40'a doğru geliyor. AK Parti'ye oy veren gençlerin oy oranı; AK Parti'yi takip eden iki muhalefet partisinin toplamı kadar neredeyse."

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