İşte Erdoğan'ın bahsettiği duvar: Tam 1040 kilometre göç seddi

Yasadışı geçişleri önlemeye yönelik duvar yapılması kararı, 2015 yılında planlamaya alındı. İlk olarak da 20 Ocak 2016’da Hatay’ın Yayladağ ilçesindeki Suriye sınırına beton duvar örme işlemi başladı. Duvarın donanımlarında gözetleme kulesi, devriye yolu, güçlendirilmiş kafes tel, aydınlatma sistemleri, etkin hudut birlikleri, balon, İHA ve mobil zırhlı araçlar ile hava ve karadan gözetleme, akustik sensörler, uzaktan kumandalı silah sistemleri, lazer imha edici silah, otomatik algılama yazılımları bulunuyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Suriye sınırına 892 kilometrelik duvar örülerek, projenin yüzde 98’i tamamlandı ve geriye sadece 18.9 kilometrelik bölüm kaldı.

IĞDIR, VAN, HAKKÂRİ VE AĞRI’YI KAPSIYOR

Türkiye ile İran arasındaki 560 kilometrelik sınırın 147.4 kilometrelik bölümüne de duvar yapılması kararlaştırıldı. Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkâri illerini kapsayan bu bölümdeki maliyeti valilikler ve TOKİ karşılıyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, sınırdaki duvar hattı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Amacımız düzensiz göçmenlerin burayı kullanmalarına engel olmak, kaçakçılar ve en önemlisi de teröristler de yer yer bu güzergahları kullanabiliyorlar. Bu duvar her üç geçiş için de elimizi rahatlatacaktır” demişti.

Yetkililer Irak sınırına da 35 kilometrelik duvar örüleceği bilgisini verdi. Duvar örme işlemleri tamamlandığında, duvar uzunluğu 1189.3 kilometre olacak.

4 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

Duvar parçalarının her biri 3 metre yüksekliğinde, 2 metre genişliğinde inşa edildi. Bir metresi jiletli tel olarak yapılan duvarın yüksekliği 4 metreye ulaştı. Ön ve arka bölümleri de hendeklerle çevrildi.

‘DÜZENSİZ GÖÇÜ ENGELLEMEK İÇİN’

CNN Türk, Kanal D ortak yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sınıra duvar örüldüğünü belirterek, “Şu anda gerek İran kapısından gerek Irak’tan duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz. Buralardaki yükselen duvarlar, bu düzensiz göçün ülkemize girmesini engellemek için. Tamamıyla sınırlarımız bu surlarla, bu duvarlarla örülüyor” demişti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara