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İşte dönüşün yol haritası zorla değil gönüllü

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#Türkiye#Geçici Koruma#Suriyeliler
İşte dönüşün yol haritası zorla değil gönüllü
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 07:00

Resmi verilere göre Türkiye’de “geçici koruma” statüsü altında bulunan 2 milyon 938 bin Suriyelinin ülkelerine dönüşleri sürecin sıcak başlıkları arasında yer alıyor.

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“Zorla gönderme” uygulamasını başından beri insani bulmayan Türkiye, bu konuda “gönüllü, güvenli ve onurlu” dönüş politikasını sürdürüyor.

6 ADIMDA...

Bu süreçte de “gönüllü” dönüşleri teşvik edecek politikaların gündeme gelmesi bekleniyor. Zaten uluslararası hukuk da özellikle kitlesel zorla gönderme uygulamalarını yaşam hakkı ihlali olarak niteliyor. Gönüllü geri dönüş işlemleri de Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Kendi rızasıyla ülkesine geri dönüş yapmak isteyen yabancılar ikamet illerindeki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine müracaat ederek gönüllü geri dönüş işlemlerini başlatabiliyor. Gönüllü geri dönüş yapacak birisi; İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvuru, kayıt ve kontroller, gönüllü geri dönüş formlarının doldurulması, yol izin belgesi düzenleme, sınır kapısından çıkış ve son olarak kaydın sonlandırılmasıyla 6 adımda eve dönüş sürecini tamamlıyor.

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#Türkiye#Geçici Koruma#Suriyeliler

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