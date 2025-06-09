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İşte doğanın 30 yılı

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#Edirne#Ali Çitak#Doğa Fotoğrafçısı
İşte doğanın 30 yılı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 07:00

Edirne’de yaşayan emekli öğretmen ve doğa fotoğrafçısı 75 yaşındaki Ali Çitak, 30 yıldan bu yana çektiği yılan, çıyan, çakal ve kuşların da aralarında bulunduğu 100 bine yakın fotoğraf arşiviyle geleceğe büyük bir kaynak bırakmaya hazırlanıyor.

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Yılan, çıyan, çekirge, kurbağa, çakal ve çok sayıda kuştan oluşan 100 bine yakın fotoğraf arşivi biriktiren Ali Çitak, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin de araştırmalarına katkı sunmaya başladı.

İşte doğanın 30 yılı

15 YIL AYNI AĞACIN ALTINDA

Uzunköprü’de, Bülbül Korusu’nda bir ağacın altında tam 15 yıl fotoğraf çektiğini söyleyen Ali Çitak şöyle konuştu:

İşte doğanın 30 yılı

İşte doğanın 30 yılı

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“Orası tam anlamıyla yaban hayatının bir göstergesiydi benim için. Meşe ağacının tam ortasında eski ağaçkakan yuvası vardı. O eski ağaçkakan yuvasına her sene değişik başka kuşlar gelip yuva yapıyordu. 15 yıl  boyunca o ağacın altında çakallar, porsuklar, tilkiler, tavşanlar, yılanlar, kuşlar çektim. Var olan değerlerimizi kaybediyoruz, amacım geleceğe bir belge bırakmak.”

 

 

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#Edirne#Ali Çitak#Doğa Fotoğrafçısı

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