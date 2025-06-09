İşte doğanın 30 yılı

Haberin Devamı

Yılan, çıyan, çekirge, kurbağa, çakal ve çok sayıda kuştan oluşan 100 bine yakın fotoğraf arşivi biriktiren Ali Çitak, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin de araştırmalarına katkı sunmaya başladı.

15 YIL AYNI AĞACIN ALTINDA

Uzunköprü’de, Bülbül Korusu’nda bir ağacın altında tam 15 yıl fotoğraf çektiğini söyleyen Ali Çitak şöyle konuştu:

Haberin Devamı

“Orası tam anlamıyla yaban hayatının bir göstergesiydi benim için. Meşe ağacının tam ortasında eski ağaçkakan yuvası vardı. O eski ağaçkakan yuvasına her sene değişik başka kuşlar gelip yuva yapıyordu. 15 yıl boyunca o ağacın altında çakallar, porsuklar, tilkiler, tavşanlar, yılanlar, kuşlar çektim. Var olan değerlerimizi kaybediyoruz, amacım geleceğe bir belge bırakmak.”