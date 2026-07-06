İşte dev zirvenin detaylı programı… 3 günlük ‘NATO 3.0’ maratonu

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TÜRKİYE’nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi hem ittifakın geleceği hem de küresel güvenlik mimarisinin şekillenmesi açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. ‘NATO 3.0’ olarak ifade edilen yeni stratejik konsept çerçevesinde düzenlenecek Ankara Zirvesi, çok sayıda lider ve güvenlik uzmanı tarafından NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları Ankara’da bir araya gelecek. NATO üyesi ülkelerin yanı sıra AP4 (Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore) ülkelerinin de katılacağı zirve, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik güvenlik gündemlerini aynı masada buluşturacak.

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6 TEMMUZ (BUGÜN)

- STARTI RUTTE VERECEK: Bugün saat 16.45’te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beştepe’deki Uluslararası Medya Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyecek. Böylece NATO Zirvesi başlamış olacak.

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7 TEMMUZ (YARIN)

- SAVUNMA FORUMU: 7 Temmuz Salı günü, yani yarın saat 10.00’da NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında müttefik ülkeler ve savunma sanayisi temsilcileri üst düzey duyurular yapacak. Saat 12.45’te Mark Rutte, ATO Congresium’da düzenlenecek NATO Savunma Sanayii Forumu’nun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte gerçekleştirecek. Saat 14.00’te ise Mark Rutte ile Ukrayna Cumhurbaşkanı ortak basın açıklaması yapacak.

- AY YILDIZ’DA RESEPSİYON: Saat 17.00’de NATO Dışişleri Bakanları, İstanbul İşbirliği Girişimi (ICI) kapsamında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin dışişleri bakanlarıyla Beştepe’de bir araya gelecek. Saat 17.30’da Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi’nde Türkiye’nin ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyona Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore savunma bakanları katılacak.

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- BEŞTEPE’DE AKŞAM YEMEĞİ: Saat 18.30’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ve eşleri onuruna resepsiyon, ardından da akşam yemeği verilecek. Davetliler arasında Güney Kore Cumhurbaşkanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı, Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı da yer alacak.

- BAKANLARDAN ÇALIŞMA YEMEĞİ: Yine salı günü saat 19.45’te NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Yemeği gerçekleştirilecek. Saat 20.15’te ise Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları Çalışma Yemeği düzenlenecek.

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8 TEMMUZ (ÇARŞAMBA)

- RESMİ TÖRENLER: 8 Temmuz Çarşamba 10.45’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mark Rutte, müttefik ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını resmi törenle karşılayacak.

- AİLE FOTOĞRAFI: Saat 11.00’de liderlerin aile fotoğrafı çekilecek.

- BÜYÜK TOPLANTI: Saat 11.15’te ise Kuzey Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı başlayacak. NATO Zirvesi, saat 15.00’te Mark Rutte’nin zirve sonrası basın toplantısıyla sona erecek.

NATO Zirvesi kapsamında başkentte alınan güvenlik önlemleri artırılırken, atlı polis birlikleri Ankara Kalesi ve çevresinde devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

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NATO ittifak tarihinin en önemli toplantılarından birine sahne olan NATO İstanbul 2004 Zirvesi’nin ardından Türkiye, bu kez de ‘belirsizlikler çağı’ olarak adlandırılan dönemde dünya liderlerini ağırlayacak. Türkiye, zirve kapsamında NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra davetli ülkelerin liderlerine, yaklaşık 100 bakana, çok sayıda üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı konuğa ev sahipliği yapacak. Ankara Zirvesi'nin lider düzeyinde bugüne kadarki en yüksek katılımlı NATO zirvesi olması bekleniyor.

3 BİN GAZETECİ İZLİYOR

Zirveyi takip etmek üzere dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 bin gazeteci, televizyon ekibi, fotomuhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşu akreditasyon başvurusunda bulundu. Böylece Ankara Zirvesi, NATO zirveleri arasında bugüne kadar en fazla uluslararası basın mensubunun görev yapacağı organizasyon olarak kayıtlara geçecek. Uluslararası Medya Merkezi ise toplam 141 milyon 700 bin bilgi kaynağıyla dünyanın en büyük üçüncü kütüphanesi konumundaki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturuldu. Uluslararası basın mensuplarının konaklaması için Ankara’da 7 otel planlanırken, ulaşımları 45 otobüsle sağlanacak.

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850 KİŞİLİK İLETİŞİM EKİBİ

İletişim Başkanlığı, zirve süresince ana etkinlik alanlarında 500, yan etkinlikler ve kriz iletişimi kapsamında ise 350 olmak üzere toplam 850 personelle görev yapacak. Yayıncı kuruluş TRT de İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda zirvenin uluslararası yayın organizasyonunu üstlenecek. TRT, 96 kamera, 18 canlı yayın aracı ve 26 farklı yayın noktasıyla zirveyi dünya kamuoyuna aktaracak.

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5 BİN AÇIK HAVA NOKTASI

Zirve haftasında Ankara genelindeki yaklaşık 5 bin açık hava iletişim noktasında tanıtım çalışmaları yürütülecek. Billboardlar, dijital ekranlar ve diğer açık hava mecralarında dört farklı konseptte hazırlanan görseller kullanılacak. Çalışmalarda NATO Zirvesi mesajlarının yanı sıra Türkiye’nin COP31 Başkanlığı, savunma sanayi ürünleri ve GoTürkiye turizm tanıtım kampanyasına ilişkin içeriklere yer verilecek.

56 BİN GÜVENLİK PERSONELİ

Zirvenin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 48 bin 841, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ise 7 bin 447 personel olmak üzere toplam 56 bin 288 güvenlik görevlisi sahada olacak. Ayrıca siber güvenlik ve suçla mücadele kapsamında sanal devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat esasına göre yürütmek üzere 639 personel de görev yapacak. (DHA)