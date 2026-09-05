İşte Denizolgun’un seyisi: Kaçak, zanlı ve yasaklı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

2016’daki ilk soruşturma dosyasındaki ifadelere göre Süleymancıların önceki lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun, 6 Eylül 2016 günü saat 15.00 civarında İstanbul’da Beykoz’un bir köyündeki çiftliğine geldi. 2 saat at bindikten sonra çiftlik evine çekildi ve hiç çıkmadı. Bu sırada çiftlikte sadece Denizolgun’un atlarına bakan Türkmenistanlı ‘seyis’ Rıfat Kadirov vardı. Kadirov, sonraki gün akşam 20.00’a doğru uzun zamandır evden çıkmayan Denizolgun’un durumunu kontrol etmek için çiftlik evine girdi. (İfadesine göre) Denizolgun’u evin 2. katındaki kanepenin üzerinde oturur vaziyette, kendinden geçmiş ve ağzından kan gelmiş halde buldu. Hemen Denizolgun’un şoförünü aradı. Şoför Murat Bayrak çiftliğe ev işlerindeki yardımcılardan Mehmet Soygel ile geldi. Bu ikili Denizolgun’un yeğeni Hilmi Tuna Kuriş’i aradı. Kuriş de çiftliğe Denizolgun’un özel doktoru Nurettin Demirkol ile geldi. Yaklaşık 4 saat sonra da polisi aradılar. Denizolgun’un ölümüne dair dönemin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kadirov’un ifadesi ‘şüpheli’ sıfatıyla alındı. Savcılıktaki ifadesinde çiftlik evine girdikten sonra gördüklerini şöyle anlattı: ‘Denizolgun kanepede hareketsizdi. Oturur vaziyetteydi hafif geri kaymıştı. Sağ elinden kontrol ettim, nabız yoktu. Korkudan yüzüne bakamadım.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Vay Berhan Şimşek vay Haberi görüntüle

Soruşturma sürerken 17 Ekim 2016 tarihli Adli Tıp raporunda ‘travmatik olmayan beyin kanaması’ tespiti yer alınca Savcılık 31 Ekim 2016’da ‘doğal ölüm’ değerlendirmesiyle ‘takipsizlik’ kararı verdi. Böylece tek şüpheli Kadirov hakkındaki soruşturma da düştü. Kadirov, Denizolgun’u canlı gören son; ölüsünü gören ilk kişiydi. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre 1992 doğumlu Kadirov, Türkiye’ye ilk resmi girişini 6 Şubat 2013’te Atatürk Havalimanı’ndan yaptı. 15 Kasım 2013’te de yine buradan çıktı. Daha sonra yasal olmayan yollardan tekrar Türkiye’ye girdi. Ardından da Denizolgun’un çiftliğinde çalışmaya başladı. Soruşturma sürecinde ‘kaçak’ olduğu anlaşılınca 19 Eylül 2016’da İstanbul Valiliği tarafından sınırdışı kararı verildi. (Sınırdışı kararının ne zaman uygulandığı bilinmiyor). Kayıtlara göre Kadirov 2020’de Kayseri’de tekrar ortaya çıktı. Valilik tarafından 25 Şubat 2020’de ‘idari gözlem’ altına alındı. 23 Mart 2020’de de (pandemi dönemi) gözetimi sonlandırıldı. Kadirov en son 30 Ocak 2023’te İstanbul Havalimanı’ndan yurtdışına çıktı. Hakkında halihazırda 30 Ocak 2028’e kadar Türkiye’ye giriş yasağı var.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Hatay Valisi ve eşinin yüreğimizdeki ışığı Haberi görüntüle

DOKTOR TUTUKLANDI

ESKİ Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada “yalan tanıklık” suçlamasıyla gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Demirkol, 26 Ağustos’taki ifadesinde 10 yıl önce acil ihbarı yapan kişinin kim olduğunu bilmediğini beyan etmiş ancak 155 Acil Çağrı ihbarı çözüm tutanağında ihbarı yapan kişinin Demirkol olduğu, doktorun “Şüpheli, beklenmedik ani bir ölüm” dediği ortaya çıkmıştı. Demirkol 10 yıl önce operatöre, aile hekimi olduğu bir hastasının ani şekilde hayatını kaybettiğini, ağzından kan geldiğini söylemişti, 10 yıl sonra tanık olarak alınan ifadesinde ise özel doktoru olmadığını, hastanede birkaç kez muayene ettiğini ve ağzında kan görmediğini iddia etti. Doktor Nurettin Demirkol çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

‘KURİŞ’TE 5 ŞİRKETE EL KOYMA KARARI

ALİHAN Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında MASAK tarafından yapılan incelemeler üzerine şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketler üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. 5 şirket hakkında el koyma kararı alınırken, Yılmaz hakkında da “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından gözaltı kararı verildi. Öte yandan İrfan Yılmaz’ın firar ettiği ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi. (ANKARA)