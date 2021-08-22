İşte Daire 16 Özay Bey

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan müzik öğretmeni Özay Kaya, apartmanın önünde mahalleli tarafından bakılan sokak köpeği belediyeye şikâyet edilince isyanını komşularına seslenerek dile getirdi. Özay’ın kızı Ayça Kaya o anları cep telefonuyla kaydetti ve sosyal medyada paylaştı.

‘KİME, NE ZARARI VAR’

Özay Kaya o anlarda komşularına şöyle seslendi: “Sokağın ya da apartmanın değil herkesin köpeği bu. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var. Şikâyet edenler apartmanın kapısını açık tutmasın. Hiç kimseye zararı olmayan köpeği kim belediyeye şikâyet ediyorsa uğraşacağım onunla. Kime zararı var bu köpeğin. Biraz insan olalım. Apartmanın içerisine giriyorsa kapıyı açık tutmayacaksın. Şu kadarcık yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvana. Daire 16’dayım. Adım Özay Kaya.”



HEPİMİZ O DAİREDEYİZ

Video Twitter’da bir numaralı gündem oldu. Özay Kaya için binlerce destek mesajı atıldı. Daire 16 diye başlayan tweet’ler saatlerce gündemden düşmedi. Herkesin merak ettiği Özay Kaya’yı Hürriyet buldu. Özay Kaya o anları şöyle anlattı: “Yaklaşık iki yıl önce karlı bir günde arka ayakları tutmazken Köpük’ü bulduk, durumuna çok üzüldük. İki ay boyunca her gün sütle, etle, battaniyelerin arasına sararak besledik. Karda kışta soğukta kalmasın diye ona bir tane kulübe aldık. İki aylık mücadelenin sonunda tekrar yürütmeyi başardık. Bizim böyle bir duygusal geçmişimiz var. Onu ölümden kurtardık. İki yıldır bizim apartmanın dışındaki, belediyeye ait olan alanda bir tane kulübede kalıyor. O orada yaşarken bir şekilde apartman yönetimi karar alıyor. ‘Köpeği burada istemiyoruz, barınağı arayacağız ve onu oradan alacağız’ diye konuşmuşlar. Bunun haberi geldi bana. Köpük bütün mahalleli tarafından benimsenen, ilgilenilen bir köpek. Mahallenin sembolü bir köpek. Böyle bir karar alınmasından dolayı, bir öfke anı, bir vicdan patlaması, bir duygu patlamasıyla o şekilde sesimi yükselttim.”



GÖZLERİ GÖRMEYEN BOBY’E BAKIYORUM

Apartmanın aldığı bu yanlış karara tepkimi, bütün apartmana karşı sesimi duyurmak istedim. Hani bu yapılanın bütün sokak köpeklerini ilgilendirdiğini, her birimizin bir şekilde duyarlı olması gerektiğini vurgulamak için öyle bir yükseldim. Daha sonra sosyal medyada kızım paylaşmış ve bu şekilde gündem oldu. Belediyeden köpeği almak için gelen de olmadı. Sosyal medyada benim için ‘Çok istiyorsa evinde baksın’ yazanlar da olmuş. Ben zaten evimde 8 yıldır gözleri görmeyen bir köpek bakıyorum. İsmi de Boby. Sokaktaki tüm köpeklere de bakıyorum ama Köpük bizim için çok ayrı bir köpek. Ona sadece biz değil, mahalleli de bakıyor. Ben mahallenin köpeğini nasıl evime alıp bakayım.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara