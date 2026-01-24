İşte cümle cümle İmralı görüşmesi

Haberin Devamı

Terörsüz Türkiye sürecini yürüten TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit’in İmralı Adası’na yaptığı ziyaretin ardından görüşmeye dair özet tutanak komisyona sunulmuştu.

Rapor yazımına geçen komisyonda, Abdullah Öcalan ile yapılan ve son dinleme toplantısı olan görüşmenin tam metni de kamuoyuna açıklanmış oldu. Tutanakta Öcalan’ın değerlendirmelerinin yanı sıra parti yöneticilerinin soruları ve karşılıklı değerlendirmeleri de yer aldı.

Tutanakta kayıtlara geçen haliyle Öcalan’ın dikkat çeken bazı ifadeleri şöyle:

TURGUT ÖZAL’IN ÖLÜMÜ

“Mehmet Ali Birand’ın 1988’de izin almadan kendisiyle röportaj yaptığını, (Turgut) Özal’ın arayıp ‘Ne yaptın Mehmet Ali, beni yaktın’ dediğini, Ankara’ya döner dönmez bütün gücüyle bu meselenin çözülmesiyle uğraşacakken Milliyet’te yayınlanan bu röportajdan 4 gün sonra suikast yapıldığını, 17 Nisan’da (1993) Özal’ın Özel Kalem Müdürü Kaya Toperi ile bir görüşme yapacakken Özal’ın bir anda öldüğünü ve bu suikastın örtbas edildiğini, onun ölümünden kuşku duyduğunu...”

ETKİ AJANI İDDİASI

“Muhataplarının, kendisinin nasıl bir günah keçisi haline getirildiğinin farkında olduklarını, kendisine yapılan saldırıların barışa ve kardeşlik hukukuna karşı saldırılar olduğunu, bazılarının etki ajanı olduklarını ve bunları bilinçli yaptıklarını.”

SURİYE’DE BAŞARI

“...Suriye konusunda başarılı olmaması durumunda yargılanmayı ve eleştirilmeyi kabul edeceğini, mevcut durumu ile İsrail’e karşı çıkamayacağını, geçmişte Esad’ın yanında iken İsrail’in kendisini ne hale getirdiğinin gayet açık olduğunu...”

ŞİDDETİ ZİHİNSEL RET

“‘Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt’ olmayacağını, ninesinin Türkmen kökenli olduğunu, Selçuklu Sultanı Sancar’ın kendisine başkent olarak Med devletinin eski başkenti olan Hamedan’ı seçtiğini, bu coğrafyada ‘Türksüz Kürt, Kürtsüz Türk’ün yaşamayacağını’ anladığını, PKK’nın sadece silah bırakmasının değil zihinsel olarak (düşmanlığın da) sonlanması gerektiğini...”

İSRAİL’İN İSTEDİĞİ

“İsrail’in kendi kültüründen bir Suriye istediğini, Suriye’yi tamamen İsrail güdümüne bırakamayacaklarını, ‘İsrail’le savaşalım’ demediğini ama SDG de dahil ustaca, kardeşçe ve yavaşça (Abdullah Öcalan) halledeceğinin sözünü verdiğini, bir çağrıyla olmayacağını, yoğun bir ilişki gerektiğini ve diyalog olmadan nasıl yapacağını...”

SURİYE SÖZLERİ

Suriye’yle ilgili de Öcalan’ın şu sözleri tutanağa yansıdı: “Türkiye için istediğini Suriye için de istediğini, bunun yerel demokrasi ve komün (demokratik belediyecilik) olduğunu, bu konuyu her gün düşündüğünü, bu kapsamda onlarla (SDG) diyalog kurabileceğini, onların kendisini dinleyeceklerini düşündüğünü, Ahmed El-Şara’nın da SDG gibi demokratik Suriye için pozitif adımlar atmasının gerektiğini, Suriye’de Arap milliyetçiliğinin güçlü olduğunu, eğer demokratik şartlar sağlanmaz ise Ahmed El-Şara’nın da yarın bir diktatöre dönüşebileceğini...”