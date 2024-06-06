İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan-Akşener sürpriz görüşmesinin yankıları! İddialara net yanıt

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Dicle Canova'nın edindiği kulis bilgileri şöyle:

Akşener-Erdoğan görüşmesi sonrası aile fertlerinden birine büyükelçilik istediği ya da Akşener'in Cumhur İttifakı'nda girebileceği gibi iddialar ortaya atıldı. Bunların doğru olup olmadığını araştırdım. Meral Akşener'in genel başkanlığı sırasında yakın kurmay kadrosunda yer alan ve halen Akşener ile güçlü bir iletişimi bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ile konuştum.

AKBURAK: İDDİALAR UYDURMA, TÜRKİYE ELE ALINDI

Haberin Devamı

Burak Akburak, 'Meral Akşener artık sade bir parti üyesi. Resmi bir görevi yok. Cumhurbaşkanı ile de herkes ile de görüşebilir. Kim görüşmek isterse onunla görüşür. Buna Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu da dahil. Siyasette 30 yılı geçirmiş Türkiye'nin tanıdığı, saçının renginin bile trend topic olduğu bir lider. Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük Türk kadın siyasetçisi. Bir aile ferdine büyükelçilik istediği iddiaları çöp, tamamen uydurma. Görüşmede kendisine gelen bir teklif de yok. Cumhurbaşkanı'nın eğer kafasından bir şey geçerse söyleyebilir ama Meral Akşener'in böyle bir beklentisi yok. Bu öyle bir görüşme değildi, genel konular ele alındı. Türkiye konuşuldu, günlük değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı yerel yönetimlerle ilgili bilgiler verdi, anayasa konuşuldu' dedi.

AKŞENER'E YAKIN İSİMLER: İYİ PARTİ'Yİ BIRAKTI SİYASETİ DEĞİL

'İyi bir görüşme oldu, İstişareler sürecek mesajları' veriliyor. Meral Akşener'in genel başkanlığı bıraktığı, siyaseti bırakmadığı vurgulanıyor. 'Akil insan gibi, bir ombudsman gibi siyasette olacaktır' deniyor.

'GÖRÜŞME İYİ PARTİ GENEL MERKEZİNE SÜRPRİZ OLDU'

İYİ Parti cephesinde ise dünden beri epey tartışılıyor bu görüşme. Elbette artık Akşener, İYİ Parti'de resmi bir göreve sahip olmadığı için partiyi bağlayan bir durum yok ama siyasi okuma yapılmaya çalışılıyor. Dün o görüşmeden genel merkezin önden haberi olmadı, sonrasında Akşener Dervişoğlu'nu arayıp bilgi verdi. Pazartesi günü Dervişoğlu'nu partide ziyaret etmiştim. Orada da sormuştum 'Akşener ile görüşüyor musunuz?' diye. Zaman zaman konuştuklarını söylemişti. İki isim arasında diyalog var ama Erdoğan ile Akşener görüşmesi dediğim gibi genel merkeze de sürpriz oldu dün.

Haberin Devamı





Parti grubunda ve tabanda bu durum yankı buldu. Bazı değerlendirmeler yapılıyor. Mesela 'Akşener'in Erdoğan ailesi ile eskiden iyi bir ilişkisi olduğu, genel başkanlığı bıraktıktan sonra yeniden o ilişkilerin canlandırıldığı tespitlerini yapanlar var. Hatta Cumhur İttifakı liderleri ile şu an arası iyi. Görüşme imkanları bundan sonra da her zaman olacaktır' diye tespitte bulunanlar var.

'GÖRÜŞME TALEBİ AKŞENER'DEN GİTTİ'

Dün söylemiştim, nisan ayında bir telefon görüşmesi gerçekleşti Akşener ile Erdoğan arasında. O konuşmada yüz yüze de bir araya gelelim diye sözleştiklerinden bahsediliyor. Dünkü görüşme bunun bir sonucu deniyor ve Erdoğan'ın 'görüşelim' çağrısına karşılık dünkü randevu talebinin Akşener'den gittiği konuşuluyor.

Haberin Devamı

GÖRÜŞME 7 YILDIR NİYE OLMADI DA ŞİMDİ OLDU?

'Bu görüşme 7 yıldır niye olmadı da şimdi oldu?' sorgulamalarına karşı da 'Akşener genel başkanken randevu isteseydi bu kapı açıktı' mesajı veriliyor.

GÖRÜŞMENİN SONUÇLARI NE OLUR?

Peki, bunun sonuçları ne olur? Kulislerde Akşener'in bu görüşme ile gücünü korumayı hedeflediği tespitleri yapılırken İYİ Parti'den CHP'ye kayışın da bu görüşme sonrası durabileceğini düşünenler var. Bir de Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı arasındaki ikinci görüşme öncesi Akşener ile Cumhurbaşkanı'nın bir araya gelmesini, Erdoğan'ın 'Herkesle görüşüyorum' mesajını verme amaçlı yaptığını düşünenler var. Böylece Özgür Özel ile görüşmelerinin de bu kapsam içinde değerlendirilmesini sağlama amaçlı olduğu tespitleri yapılıyor.

Haberin Devamı

MHP GÖRÜŞMEYE NE DİYOR?

MHP cephesinden de görüşmeye ilişkin nabız tuttum. Parti kaynakları, 'Cumhurbaşkanı istediği ile görüşür, bizim açımızdan bir rahatsızlık söz konusu değil' mesajını verdi. Başka da yorum yapılmadı.