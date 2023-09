İşte CHP’nin kuruluş belgesi

Haberin Devamı

CHP ile birlikte diğer partilerin genel merkezlerindeki arşivleri de 12 Eylül darbesinin ardından “hurda kâğıt” olarak SEKA’ya gönderilerek imha edilmişti. CHP, 1950’ye kadar olan arşivine Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde kalan örnekleri üzerinden yıllar sonra ulaştı. Kılıçdaroğlu’nun girişimleriyle Devlet Arşivleri’ndeki 1.5 milyon sayfalık evrak, CD’ye çekilip tarandı. Kılıçdaroğlu’nun gazeteci kökenli eski Başdanışmanı Veli Özdemir, bu süreci Hürriyet’e şöyle anlattı:

1.5 MİLYON SAYFA CD’YE

“CHP’nin 1950’ye kadar olan arşivi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde tutuluyor. 1950’den sonraki arşivi ise 12 Eylül’de partinin kapatılması ile birlikte SEKA kâğıt fabrikasına götürülerek imha edildi. Sadece CHP değil, AP, MHP ve MSP gibi kapatılan diğer partilerin arşivleri de aynı şekilde imha edildi. CHP’nin Devlet Arşivleri’ndeki belgeleri yaklaşık 1.5 milyon sayfaydı. Bu arşiv Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun çabaları sonucu CD’ye çekilip partiye alındı. COVID günlerinde CD’deki belgeleri tarayabildiğim kadar taradım. Son derece önemli ve ilginç belgeler vardı.

MAKAM ODASINDA

CHP tarihi 1950’ye kadar bir devlet tarihi, sonrası ise demokrasi tarihi. Yani 100 yıllık CHP aslında bir devlet ve demokrasi tarihidir. Bu tarama çalışmalarında, 9 Eylül Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı ve aynı zamanda CHP tarihi üzerine de çalışmaları olan Prof. Dr. Hakkı Uyar Hoca’dan destek istedim. Sonuçta, belgeleri tararken partinin kuruluş belgelerini de bulduk. Bunları iki yıl önce Genel Başkanımıza özel çerçeveli olarak takdim ettim. Bu belgeler Genel Başkanımızın odasında büyük Atatürk portresinin altında sergileniyor.”

ATATÜRK KALEME ALDI

- Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin partileştirilmesiyle ortaya çıkan Halk Fırkası’nın (Halk Partisi) 9 ilkeyi içeren tüzük tasarısı, 9 Eylül 2023’deki grup toplantısında oylanarak kabul edildi, bu sonuç da Atatürk imzalı bir dilekçeyle İçişleri Bakanlığı’na sunuldu. CHP’nin eski Genel Başkanlarından Altan Öymen, “Mustafa Kemal Paşa, o zaman Meclis’in ve Meclis yönetiminin de Başkanı. Dönemin içişleri bakanına hitap ederken o metnin bu kadar saygılı olmasına gerek yok. Ama bakanlığa dilekçe veren herhangi bir vatandaşın o dilekçesini yazarken kullanmak durumunda olduğu ‘takdim’, ‘arz’, ‘efendim’ gibi saygı sözcükleri hiç ihmal edilmemiş” değerlendirmesinde bulundu.

HER TARTIŞMA CHP’Yİ BÜYÜTÜP GÜÇLENDİRİR

Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla sloganıyla gerçekleştirilen ve yarın sona erecek olan CHP’nin 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında CHP Lideri Kılıçdaroğlu, dün akşam Anıtpark’taki ‘100 Yıl Buluşması’na katıldı. Kılıçdaroğlu özetle şu mesajları verdi: “CHP, ‘Halkımıza hürriyet ve hâkimiyet temin eden mukaddes bir cemiyettir. Halk Partisi’nin ruhu tam bağımsızlık ve kayıtsız şartsız milli egemenliktir’. Bu sözler Mustafa Kemal Atatürk’e aittir. Dolayısıyla partimiz halkın hürriyetini ve hâkimiyetini ortadan kaldırmak isteyen herkese ve her kuruma karşı devrimci bir ruhla dikilmeyi ilke edinmiştir. Bu temel ilke doğrultusunda parti içi tartışmalardan da çekinmemiş; aksine parti içi tartışmaları yenilenmenin aracı olarak kabul etmiştir. Her bir CHP’li, etik ilkelere bağlı kalınarak yapılan tüm tartışmaları, büyük Atatürk’ün önderliğinde başlayan ve ülkemizin kalıcı olarak demokratikleşmesi hedefini taşıyan devrimci mücadelemize bir katkı olarak niteler. Yüzyıllık tarihimiz boyunca yaşadığımız tüm tartışmalar, yeni ve güçlü başlangıçlarımız için bir liman vazifesi görmüştür. Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur.”

DEĞİŞİME İMZA ATACAĞIZ

“Bunları gerçekleştirdiğimizde hep birlikte büyük bir değişime, dönüşüme imza atmış olacağız” diyerek 13 maddeden oluşan Türkiye hedeflerini de paylaşan Kılıçdaroğlu, “yakında kadın devrimi gerçekleştireceğiz” dedi ve şöyle konuştu:

“CHP, Türkiye’nin Bağımsızlık Savaşı’nın ve onun devamında gerçekleşen devrimlerin öncüsüdür. CHP’nin tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihiyle özdeştir. 100 yıl boyunca Mustafa Kemal’in dediği gibi, ‘Memleket ve milletin her türlü dayanaktan mahrum bırakıldığı, uğursuz bir hengâmenin yaşandığı bir dönemde, herkesi çatısının altında buluşturan mukaddes, devrimci bir parti’ olmaktan vazgeçmedik. Asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. O nedenledir ki CHP, Türkiye’nin içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde umutsuzluğu yıkacak tek adrestir. Çünkü CHP, Türkiye’nin içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde umutsuzluk aşılanamayacak tek adrestir. Biz başaracağız; tek adam rejimine karşı, diktatörlüğüne karşı elbette biz kazanacağız. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenmenin aracı olarak kabul ettikleri için parti içi tartışmalardan çekinmediklerini belirterek, “Her tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur” dedi.

İMAMOĞLU KATILMADI

Parti yöneticileri ve milletvekillerinin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir çok belediye başkanının da katıldığı geceye İstanbul Büyküşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılmaması dikkat çekti.

1922 PARTİLİYLE ATA’YA 100. YIL ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdroğlu, partisinin 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında dün önce Anıtkabir’e gitti. 81 ilden toplumun farklı kesimlerinden 1922 kişiyle birlikte Anıtkabir ziyaretindeKılıçdaroğlu’na parti yöneticileri ve milletvekilleri de eşlik etti. Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Misak-ı Milli Kulesi’nde de Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Kılıçdaroğlu, “Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım” diyerek Özel Defter’e şunları yazdı:

MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

“İleri, çağdaş bir ulus yaratmaya yönelik vizyonunuz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kalıcı mirasının yolunu açmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve partimizin kurucusu olarak demokrasi, sosyal adalet ve laiklik ilkelerine olan sarsılmaz bağlığınız ve ileri görüşlülüğünüz bizlere ilham vermeye devam ediyor. Bu vizyonu geleceğe taşımak ve daha eşit, adil, kapsayıcı bir toplum oluşturmak bilinciyle milletimizin huzur ve refahı için mücadelemizi sürdürüyoruz.”

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ziyaretin ardından da eski Cumhurbaşkanı ve CHP’nin eski genel başkanlarından İsmet İnönü’nün anıtına çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. CHP’de değişim hareketinin öncülerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Anıtkabir ziyaretinde Kılıçdaroğlu’na mesafeli duruşu dikkat çekti. ◊ ANKARA