İşte Çelik Kubbe’nin beyni

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Polatlı’da yapılan ‘Ateş Serbest 2025’ faaliyetinde “sistemlerin sistemi” olarak nitelendirilen Çelik Kubbe’nin beynini inceleme fırsatı bulduk. HERİKKS 600, gökyüzündeki hareketleri izleyen radarlar ve erken uyarı sistemlerinden gelen verileri birleştiriyor. Böylece askerler, tek bir ekranda bütün hava sahasının resmini görebiliyor. Hangi uçağın, hangi füzenin ya da hangi tehdidin nerede olduğunu anında tespit etmek mümkün hale geliyor. Sistem sadece izlemekle kalmıyor; hangi tehdide hangi silahla karşılık verileceğini de hesaplıyor. Örneğin aynı anda farklı yönlerden gelen saldırılarda kısa, orta ve uzun menzilli savunma sistemleri arasından en uygun olanı seçiyor ve komuta merkezine bildiriyor. Bu sayede hem zaman kazanılıyor hem de hedefler daha isabetli vuruluyor.

EN MODERN VERSİYONU

HERİKKS 600, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı tüm hava savunma sistemleriyle birlikte çalışabiliyor. Yani radar, füze bataryası, kontrol merkezi veya mobil birlik fark etmeksizin herkes aynı ağın parçası oluyor. Sistem, 2001 yılından bu yana sürekli geliştiriliyor ve bugün en modern versiyonuyla sahada yerini almış durumda.





SANİYELER İÇİNDE KARAR

HERİKKS 600 sadece bir yazılım değil, aynı zamanda bir “karar destek sistemi” özelliği taşıyor. Böylece savaş ya da saldırı anında hangi hamlenin en doğru olacağını saniyeler içinde hesaplayabiliyor. Türkiye’nin katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe’nin radarlar gözü, füzeler eli gibiyse, HERİKKS de tüm bu unsurlarını yöneten aklı konumunda.





TÜRKİYE’NİN HAVA KALKANI

Türkiye’nin hava sahasını tehditlere karşı koruyacak olan katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe; İHTAR, ŞAHİN, GÖKBERK, KORKUT, GÜRZ, ALP, HİSAR-A, HİSAR-O, SİPER, ALP 300-G ve 100-G Radar Sistemleri PUHU ve REDET Elektronik Harp Sistemleri ile diğer hava savunma sistemlerinden oluşuyor. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesindeki proje, ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) işbirliğiyle yürütülüyor. İçinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektro-optik sistemini, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekâyı barındıran Çelik Kubbe, Türkiye’nin geliştirdiği hava savunma sistemlerini tek çatı altında topluyor.

KAMİKAZE DRON SÜRÜSÜ OPERASYONU

Ateş Serbest faaliyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin insansız sistemlerdeki gücünü de gözler öne serdi. Faaliyette, kamikaze dronların sürü şeklinde saldırı senaryosu büyük beğeni topladı. STM’nin geliştirdiği 12 Adet KARGU İHA sürüsü, bir operatör tarafından verilen komutla otonom olarak kalkışlarını yaptı ve otonom şekilde intikal etti. Kendi aralarında haberleşen KARGU’lar, belirlenen hedefe başarılı bir şekilde sürü saldırısı yaptı.