İşte bu yüzden düşmüyor

Turizm kenti Antalya'da tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gözlenen tatilcilerin çevreye attığı maskeler dikkat çekti. Sahilde vatandaşların büyük kısmı iç içe oturup güneşlenirken, uzmanların tüm uyarılarına rağmen maske takmayanlar, güneş izini bahane etti.



Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve COVID-19 Virüs Salgını Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Konyaaltı Sahili’ndeki görüntüleri şöyle yorumladı:

TERLEYİNCE DEĞİŞTİRİN

“Fotoğraflara baktığımızda maske takılmadığını görüyoruz. Öncelikle maske takılmasını sosyal ortamda önemli bir koruyucu önlem olduğunu biliyoruz. Bu gördüğümüz manzara, bu mevsimde beklediğimiz düzeylere ulaşmamızı engelliyor. Bu kadar önlem, izolasyon, karantina önlemlerine rağmen beklenilen noktalara henüz ulaşılmış değil. Koronavirüs Bilim Kurulu büyük emek harcıyor ama hala çok duyarsızlık var. Hiçbir şey olmamış gibi davranılıyor. Geçen yıldan hiçbir farkımız kalmamış. Bir ders çıkarmamız gerekiyordu. Bu ders çıkarılmamış. Vaka sayılarının düşmüş olması gerekirdi ama olmadı. Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor.



Denizden çıktıktan sonra mutlaka maske takın. Sıcak nedeniyle terleyeceksinizdir. O yüzden yanınıza birkaç tane daha maske alın. Terle birlikte maske ıslandığı zaman etkinliği kalkıyor, o nedenle yeni maske kullanın. Sosyal mesafeyi etrafındaki kişilere göre kişi kendisi belirleyebilir. Elimizi de sık sık yıkayalım. Elimizi yıkama olanağımız yoksa küçük el antiseptiğiyle ya da kolonyayı yanımızda bulundurabiliriz.”