İşte bu duyarsızlık Türkiye’yi yakıyor

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Orman işletme müdürlüğünce yerleştirilen uyarı tabelasına rağmen ateş yakıldığı gözlendi. Ağaç diplerinin ateş alanı olarak kullanıldığı bölgede, duyarsız kişilerin plastik atık, cam şişe, poşet gibi çöpleri çevreye bırakması göze çarptı. Yaz aylarında güneş ışınlarını mercek gibi yansıtıp yangına sebebiyet verebilen cam şişe ve kırıklarının, bölgedeki çam pürü üzerine yayıldığı gözlendi.

Yasaklar kapsamında ormana giriş, izin verilmeyen yerde ateş yakmanın cezası 3 bin 782 lira, çöp atmanın ise 8 bin 700 lira.

4 YANGIN KONTROL ALTINDA

- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Çine, Balıkesir Susurluk ve İzmir Buca’daki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, “Rüzgârın şiddetini artırdığı 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülkemiz genelinde 192’si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale ettik. Çok şükür bu yangınların tamamını kontrol altına aldık. Ancak risk devam ediyor” dedi.

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4’üncü günde kontrol altına alınan Aydın’ın Çine ilçesindeki yangına 9 helikopter, 3 uçak ile havadan, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer, 315 personel ile müdahale etti.

Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki alevlere 7 uçak, 4 helikopter, 26 arazöz, 11 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 395 personelle müdahale edildi. Meşe, karaçam, kızılçam, kayın ve gürgen ağaçlarından oluşan ormandaki yangında 4 bin 500 dönümlük alan zarar gördü. Rüzgârın da hızını azaltmasıyla ilerleyişi 22 saat sonra kısmen kontrol altına alınan yangın, Kepsut ilçesi Yılanlı Dağı mevkisinde önceki gün saat 15.00 sıralarında yeniden alevlendi. Bakan Yumaklı, dün sabah yaptığı açıklamada yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar ile Hacıbekirler köyleri yakınındaki ormanlık alanda dün saat 15.45 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, 9 uçak ve 8 helikopter ile havadan, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 dozer, 4 treyler, 5 itfaiye aracı olmak üzere toplam 111 araç ve 488 personel ile karadan müdahale edildi. Yangın, saat 21.30’da yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.