İşte Biden’la görüşmenin perde arkası

Edinilen bilgiye göre Biden görüşmede “Konuşulacak çok konu var” dedi ve Türkiye’yi ziyaret etme arzusu içerisinde olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudan memnuniyet duyacağını söylediği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan ve Biden görüşmesinin olumlu bir havada geçtiğini belirtti. Görüşmede sorunların çözümü için ortak irade sergilendi. 1 saat 25 dakika süren ilk görüşmede ABD ile görüşme trafiğinin arttırılması yönünde görüş birliğine varıldığı belirtildi.

Görüşmedeki en önemli başlıklardan birisi de Afganistan oldu. ABD tarafı Kabil Havalimanı’nın güvenliğinin tamamen Türkiye tarafından sağlanması konusundaki görüşünü Türkiye’ye iletti. Bu konuda Ankara-Washington hattındaki görüşme trafiğinin önümüzdeki günlerde artarak devam etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın muhatabı ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ise mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmeler yapması bekleniyor. Taliban’ın yaptığı açıklamalar da Ankara tarafından yakından takip ediliyor.

100 MİLYAR DOLAR GÜNDEMİ

Görüşmede bir diğer önemli başlık da iki ülke arasındaki 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi oldu. Bu başlığın Türkiye tarafından görüşmede gündeme getirildiği öğrenildi. Biden’ın da bu hedefe destek verdiği belirtildi.

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