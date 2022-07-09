İşte bayram havası

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı için hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre sıcaklıklıların batı kesimlerde yağışlarla birlikte azalarak, bayram süresince mevsim normallerinde olması bekleniyor.

İSTANBUL YAĞIŞLI

Yurdun kuzeyi ise yağışlı olacak. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da bu gece ve pazar sabahı etkili olacak yağış beklendiğini duyurdu. Yurdun kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

4 GÜNLÜK TAHMİN

1. Gün (Bugün): Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

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2. Gün (Yarın): Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

3. Gün (pazartesi): Karadeniz’in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

4. Gün (salı): Yağışların Karadeniz Bölgesi’nin geneli ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.