İşte barış masasında yaşananlar

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3’lü zirveden önce Antalya’ya giderek hazırlıkları denetledi. Çavuşoğlu’na Rus ve Ukrayna dışişleri bakanlığı temsilcileri de eşlik etti. Ayrıntılı güvenlik planlamalarının ardından ikili ve 3’lü görüşmelerin ayrı salonlarda yapılmasına karar verildi. Çavuşoğlu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba ile yapacağı görüşmeler için otelin Karya salonu 3’e bölündü. Bu bölüme sadece akrediteleri yapılan basın mensupları ve kimlik bilgileri titizlikle araştırılan otel çalışanları alındı.

SU BİLE İÇMEDİ

3’lü görüşme içinse çekimleri Antalya’da yapılan, Guy Ritchie’nin yönetip Jason Statham ve Aubrey Plaza’nın oynadığı Operation Fortune (Servet Operasyonu) filmi için set olarak kullanılan Pinus (Çam) salonu seçildi. Salon görüşme öncesi ikiye bölündü. Rus ve Ukraynalı bakanlar, Mevlüt Çavuşoğlu ile saat 11.20’de aynı masada buluştu. 1.5 saatlik görüşmede Kuleba su dahil hiçbir şey içmedi. Görüşmeden sonra basın toplantısı bölümüne geçildi. Lavrov’un açıklama yapacağı ahşap masanın üzerine konulan beyaz çiçekler Rus heyeti tarafından uygun bulunmayınca kaldırıldı.

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Lavrov, 3’lü zirvenin yapıldığı otelin kurşun geçirmez camlarla donatılan villasında, Kuleba ise Belek’teki başka bir otelde konakladı.