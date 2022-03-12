Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İşte barış masasında yaşananlar

#Lavrov#Kuleba#ANTALYA
İşte barış masasında yaşananlar

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Antalya’daki tarihi buluşmasının yankıları devam ederken Hürriyet, buluşmanın öncesi ve sonrasında neler yaşandığını araştırdı.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3’lü zirveden önce Antalya’ya giderek hazırlıkları denetledi. Çavuşoğlu’na Rus ve Ukrayna dışişleri bakanlığı temsilcileri de eşlik etti. Ayrıntılı güvenlik planlamalarının ardından ikili ve 3’lü görüşmelerin ayrı salonlarda yapılmasına karar verildi. Çavuşoğlu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba ile yapacağı görüşmeler için otelin Karya salonu 3’e bölündü. Bu bölüme sadece akrediteleri yapılan basın mensupları ve kimlik bilgileri titizlikle araştırılan otel çalışanları alındı.

SU BİLE İÇMEDİ

3’lü görüşme içinse çekimleri Antalya’da yapılan, Guy Ritchie’nin yönetip Jason Statham ve Aubrey Plaza’nın oynadığı Operation Fortune (Servet Operasyonu) filmi için set olarak kullanılan Pinus (Çam) salonu seçildi. Salon görüşme öncesi ikiye bölündü. Rus ve Ukraynalı bakanlar, Mevlüt Çavuşoğlu ile saat 11.20’de aynı masada buluştu. 1.5 saatlik görüşmede Kuleba su dahil hiçbir şey içmedi. Görüşmeden sonra basın toplantısı bölümüne geçildi. Lavrov’un açıklama yapacağı ahşap masanın üzerine konulan beyaz çiçekler Rus heyeti tarafından uygun bulunmayınca kaldırıldı.

Haberin Devamı

Lavrov, 3’lü zirvenin yapıldığı otelin kurşun geçirmez camlarla donatılan villasında, Kuleba ise Belek’teki başka bir otelde konakladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lavrov#Kuleba#ANTALYA

BAKMADAN GEÇME!

BigMag karaborsada

BigMag karaborsada

#Bigmag
Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

#Lavrov
Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi! 'Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...'

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

BigMag karaborsada

BigMag karaborsada

#Bigmag
Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

Lavrov’u kızdıran sorudaki kadın

#Lavrov
Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi! 'Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...'

#Ukrayna