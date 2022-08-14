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İşte Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili itfaiye raporu

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#İstanbul#Zeytinburnu#Balıklı Rum Hastanesi
İşte Balıklı Rum Hastanesindeki yangınla ilgili itfaiye raporu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 15:25

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı hazırladığı raporda, yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediğini belirtti.

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Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde 4 Ağustos saat 12.30 sıralarında yangın çıkmış ve 2 saat süren çalışmalarla kontrol altına alınmıştı. Yangına ilişkin İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı hazırladığı raporda; yangından bir gün önce hastanenin çatısında izolasyon çalışmalarının yapıldığı ve bu sebeple kurulmuş bir iskelenin tespit edildiği bilgisini verdi.

Çıkan yangında çatıdaki elektrik tesisatlarının tamamen yandığı ve bu nedenle yangının buradan çıkıp çıkmadığının tam olarak tespit edilemediği belirtildi. Hazırlanan raporda olay anına dair kamera kayıtları incelendiğinde, saat 12.48'de ilk önce çatının çöktüğü, bu nedenle yangının ilk olarak çatıdan ya da tavan arasından başladığı bilgisine yer verildi. Raporda yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediği kaydedildi.

 

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#İstanbul#Zeytinburnu#Balıklı Rum Hastanesi

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