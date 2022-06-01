İşte azmin zaferi: Attan düşüp gözlerini kaybetmişti... Paralimpik Oyunları’na hazırlanıyor

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KÜÇÜK yaşlardan itibaren atlarla ilgilenen Tolga Dokuyucu (35), 13 yaşında İstanbul’da binicilik eğitimi aldıktan sonra Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda idman jokeyliğine başladı. Uzun yıllar jokeylik yapan Dokuyucu, 5 yıl önce idman sırasında bir İngiliz atının poşet uçuşundan korkup şahlanmasıyla atın altında kalarak yaralandı. Kafa travmasına bağlı olarak görme yetisini kaybeden ve bir süre biniciliğe ara veren Dokuyucu, 2021 yılında Altınokta Körler Derneği’ne üye oldu. Daha sonra bu derneğin öncülüğünde Ankara Atlı Spor Kulübü’ne üye olarak burada dresaj (at terbiyesi) eğitimi almaya başladı. 1 yıldır eğitim gören Dokuyucu, 2024 yılında Paris’te düzenlenecek Paralimpik Oyunları’nda dresaj yarışlarına katılacak.

‘ATLAR BANA İYİ GELDİ'

Tolga Dokuyucu, atlara olan sevgisinin küçük yaşlardan itibaren başladığını belirterek, “7 yaşında babam ve ağabeyimle yarışlara gidip geliyordum. Atlara olan sevgim orada başladı. 13 yaşında İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda apranti (genç binici) eğitimi aldım. 2 yıllık eğitimin sonunda Ankara’ya dönüp idman jokeyliği yapmaya başladım. Yaklaşık 20 sene yaptım ancak 2017 yılında bir kaza geçirdim. Sağ bacağım kırıldı, kafama darbe aldım ve gözlerimi kaybettim. Yüzde 100 görmüyorum. Sadece ışık hissiyatı var. Görüşüm hiç yok. Ama mesleğimi hiçbir zaman bırakmadım. Atlar bana insanlardan daha iyi geldi” dedi.

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‘SPONSORA İHTİYACIM VAR’

Tolga Dokuyucu, “Türkiye’deki ilk görme engelli binici olarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Yapamadığım şeyleri yapmak, yurtdışına gidip yarış kazanmak istiyorum. Haftanın 4 gününü kulüpte geçiriyorum. Maddi konuda sponsor olacak kişilere ihtiyacım var. En büyük destekçim eşim. Bana ‘Biz senin arkandayız, sen bunları başarabilirsin’ demesi yetiyor” diye konuştu.

DRESAJ EĞİTİMİ ALDI

2017 yılında attan düşerek ağır yaralanan ve görme yetisini kaybeden Tolga Dokuyucu pes etmedi. 1 yıl dresaj (at terbiyesi) eğitimi alan Dokuyucu 2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda dresaj yarışlarına katılacak.