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İşte Ayşe Barım'ın ifadesi... 'Yönlendirme' ve 'bildiri' sorularına böyle cevap verdi

Güncelleme Tarihi:

#Ayşe Barım#Mehmet Ali Alabora#Gezi Parkı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 20:23

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Ayşe Barım, ifadesinde ajansına bağlı oyuncuları eylemlere katılmaya yönlendirme ve Mehmet Ali Alabora ile tapelerine ilişkin sorulara cevap verdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Ayşe Barım'ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Barım, ifadesinin ardından "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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TAPELERDEKİ "BİLDİRİ" SORGU KONUSU OLDU

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Barım'a firari oyuncu Mehmet Ali Alabora ile tapeleri ve gündem olan bildirinin içeriğinin kim tarafından kaleme alındığı soruldu.

Barım ise ifadesinde, tapelerde anlatılan bildiriyi yayınlamaya karşı çıktığını savundu.

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OYUNCULARI YÖNLENDİRDİ Mİ?

Gezi olaylarının planlayıcısı olmakla suçlanan Barım hakkında bir diğer suçlama ajansına bağlı oyuncuları eylemlere katılmaya yönlendirmekti. Bu da Barım'a soruldu. Oyuncuların gezi eylemlerine katılması için herhangi bir yönlendirme veya baskı yapmadığını ifade etti.

"BARIM VEYA HERHANGİ BİRİ TARAFINDAN YÖNLENDİRİLMEDİK"

Bu iddia şimdiye kadar, Barım'a ait ajansa kayıtlı 12 oyuncuya da soruldu. Halit Ergenç, Bergüzel Korel, Mehmet Günsur, Nejat İşler gibi ünlü oyunların da aralarında olduğu isimlerin hepsi adliyeye geldi. Bildiriden haberi olmadığını söyleyen oyuncular, eylemlere katılmak için Barım veya herhangi biri tarafından yönlendirilmediklerini söyledi.

 

 

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#Ayşe Barım#Mehmet Ali Alabora#Gezi Parkı

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