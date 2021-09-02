İşte aşının hayati önemi

Rize'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 6 ayda 8 ferdini kaybeden, ölüm korkusu ile 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan Genç Ailesi’nin çağrısı üzerine 3 ay önce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ailenin 25 üyesini aşıladı. 3 kardeşi, 1 yeğeni, 2 baldızı,1 kayınbiraderi ve kayınbiraderinin oğlunu koronadan kaybeden Ali Genç, kardeşlerini defnettiği evlerinin önündeki mezarlıkta her gün dua ediyor.

‘GRİP BİLE OLMADIK’

Ali Genç, "Belki aşılarını olmuş olsalardı aramızda olacaklardı. Aşılardan sonra, şu ana kadar grip bile olmadık. Bu aşılar sayesinde bu hastalıktan ve ölümlerden kurtulduk. İnsanlar kaçmasın, aşılarını olsun. Bizi kurtaran aşı oldu, ben buna inanıyorum” dedi.



‘GENLERİMİZ ARAŞTIRILSIN’

Ali Genç, “Biz genlerimizin araştırılmasını istiyoruz. Bu hastalığa neden bu kadar ağır tepki veriyoruz merak ediyoruz. O yüzden yetkililere çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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