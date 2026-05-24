İşte arbede sonrası CHP Genel Merkezi

CNN Türk Muhabiri Paşa Alyurt’un aktardığına göre, CHP Genel Merkezi’nde tahliye süreci sırasında parti içerisindeki iki grup arasında gerginlik yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında arbede yaşandı.

Genel merkez çevresinde kurulan barikatların kaldırıldığı görülürken, bina içerisinde ciddi hasar oluştuğu ifade edildi. Kırılan camlar, devrilen koltuklar, yerlere saçılan eşyalar ve çamurla kaplanan zemin dikkat çekti.

Ana giriş kapısının içeriden kilitlendiği, kapının önüne banklar ve çeşitli eşyalarla barikat kurulduğu gözlemlendi.

Öte yandan binada Özgür Özel’in sloganlarının yer aldığı flamaların indirildiği görüldü.

Genel merkezin basın toplantılarının yapıldığı bölümlerde de büyük hasar oluştuğu gözlemlendi.

Yerlerdeki kırık cam şişeleri, sandalyeler ve çeşitli eşyalar dikkat çekti.

Bazı noktalarda zeminin kayganlaştırılması amacıyla deterjan dökülmesi dikkat çekti.

Yaşanan olayların ardından CHP Genel Merkezi önündeki hareketlilik sürerken, partiye ait otobüs de CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.