İşte AK Parti’nin yeni vitrini

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nin hemen ardından ilk kez MKYK üyelerini topladı. AK Parti Genel Merkezi’nde saat 17.30’da başlayan toplantıda AK Parti’nin MYK’sı da belli oldu. Son Başbakan Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş ile birlikte Genel Başkanvekilliği görevine getirildi. Hayati Yazıcı önceki dönemde olduğu gibi Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığına, Erkan Kandemir Teşkilat Başkanlığına, Ali İhsan Yavuz Seçim İşleri Başkanlığına, Efkan Ala Dış ilişkiler Başkanlığına, Mehmet Özhaseki Yerel Yönetimler Başkanlığına, Nurettin Canikli Ekonomi İşleri Başkanlığına, Vedat Demiröz Mali ve İdari İşler Başkanlığına, Leyla Şahin Usta İnsan Hakları Başkanlığına, Çiğdem Karaaslan Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığına, Fatih Şahin Genel Sekreterliğe, Ömer Çelik ise parti sözcülüğüne yeniden atandı.

2 FİRE 2 YENİ ÜYE GELDİ

Sosyal Politikalar Başkanlığına Jülide Sarıeroğlu getirildi. Mahir Ünal Grup Başkanvekili olarak görevlendirilerek yeniden MYK’da yer aldı. Grup Başkanvekili Özlem Zengin Halkla İlişkiler ve Sivil Toplumdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Hamza Dağ’ın yürüttüğü Ar-Ge Başkanlığına Davutoğlu döneminde Başbakanlık danışmanlığı görevini yürüten Mustafa Şen getirildi. Dağ ise Medya ve Tanıtım Başkanlığına atandı. Kongrede yapılan tüzük değişikliği ile ihdas edilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığına merhum bakanlardan Tevfik İleri’nin torunu Ömer İleri getirildi. Grup Başkanvekili Mehmet Muş ile Fatma Betül Sayan Kaya, MYK’da görev almayan isimler oldu. Mustafa Elitaş, Grup Başkanvekili olarak atandı. MYK’da ayrıca Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan da görev yapacak.

MKYK’YA 47 YENİ İSİM KATILDI

Sayısı ilk kez bu kongrede arttırılan 75’i asıl, 35’i yedek 110 kişilik Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde sürpriz görevlendirmelerin yanı sıra birçok yeni isim de yer aldı. 47 yeni ismin girdiği listede 28 kişi yerini korurken, 22 isim ise liste dışında kaldı. Böylece listenin yarıdan fazlası yenilenmiş oldu. 75 kişilik MKYK’nın 34’ü mevcut milletvekillerinden, 41’i ise dışardan isimlerden belirlendi. Adı kabine kulislerinde de geçen son Başbakan Binali Yıldırım listenin sürpriz ismi oldu. Medya Tanıtım Başkanı Mahir Ünal listeye girmedi. Ayasofya Camisi imamı Mehmet Boynukalın ile İstanbul Sözleşmesi nedeniyle yaşadığı tartışmanın ardından bazı kesimlerin hedefi haline gelen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise listede yer aldı. İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkışıyla tanınan eski parti yöneticilerinden yazar Ayşe Böhürler de MKYK’da. Ünal dışındaki Genel Başkan Yardımcıları ise listedeki yerlerini korudu.

BOZDAĞ VE TÜREL MKYK’DA

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı, eski bakanlardan Bekir Bozdağ ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de MKYK’da görevlendirildi. Listedeki yeni isimler arasında eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin’in oğlu Cem Şahin, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, eski ENSAR Vakfı başkanlarından İsmail Cenk Dilberoğlu da var. Eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın oğlu İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç MKYK Merkez Disiplin Kurulu üyesi oldu.

Seda Sarıbaş

ESKİ TÜRKİYE GÜZELİ DE LİSTEDE

- Eski milletvekilleri Metin Külünk, Cüneyt Yüksel, Haluk İpek, Mehmet Nil Hıdır, Şamil Tayyar ve Abdurrahman Kurt da listeye girdi. Aydın Kadın Kolları Başkanlığı da yapan 2006 Türkiye Güzeli Seda Sarıbaş MKYK’da.



- Şair Abdurrahim Karakoç’un oğlu Türk İslam Karakoç’un yanı sıra, Şeyh Sait’in torunu Abdülmelik Fırat’ın yeğeni Abdurrahim Fırat ile Alevi kanaat önderi Metin Tarhan, Türkiye’deki Ermeni cemaatinin önde gelen isimlerinden Sevan Sıvacıoğlu da MKYK listesinde yer aldı.

- Yassıada’da yargılanan eski DP’lilerden Tevfik İleri’nin oğlu Ömer İleri, KADER ve KAGİDER’in kurucularından Sunay Karamık da MKYK listesinde yer aldı. İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Antalya Milletvekili Tuba Vural da listeye girdi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara