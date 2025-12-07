İşte adliyeden çalınan altınlar... Değeri 147 milyon TL’yi buluyor

Haberin Devamı

Yapılan bir operasyonda, yüklü miktarda altın ve gümüş ele geçirilmiş, suç unsuru kabul edilen altın ve gümüşler inceleme yapılmak üzere adli emanetteki kasalara koyulmuştu. Altın ve gümüşlerden haberi olan adliye hizmetlisi Erdal Timurtaş, yaptığı planla 13 Kasım sabahı saat 07.40’da adli emanetteki kasayı açarak 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çöp poşetine koydu. Altın ve gümüşleri adliye içerisinde dosya taşımak için kullanılan market arabasına yükledi ve otoparkta bulunan arabasına taşıdı. Erdal Timurtaş eşi ve çocuklarıyla 19 Kasım’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye kaçtı.

Adli emanetten çalınan altınların fotoğrafları ortaya çıktı. Kasalardaki yüzlerce kolye ve bilezik ile altın külçeler dikkat çekti.