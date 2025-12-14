İşte adım adım Güllü cinayeti... Anneye Malkata tuzağı

Haberin Devamı

ÜNLÜ şarkıcı Güllü’nün (52) Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşüp hayatını kaybetmesi tüm Türkiye’yi derinden sarsmıştı. Ancak sonrasında gündeme gelen iddialar yaşanan şoku daha da artırdı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) her ne kadar “Annem Roman havası oynarken dengesini kaybedip düştü” dese de cenazede gözyaşlarına boğulup çığlık çığlığa ağlasa da birbirinden vahim iddialar havalarda dolaşıyordu. Güllü’yü kızının öldürdüğü, arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun da ona yardım ettiği konuşulmaya başlamıştı.

KAMERALARIN FİŞİNİ ÇEKTİRDİ

İşte inanmakta güçlük çekilen bu iddialar, önceki gece gelen itirafla ete kemiğe büründü. Olay günü Güllü ve kızı Tuğyan dışında evde olan tek kişi Sultan Nur, emniyette her şeyi adım adım anlattı. Buna göre; Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem o gün annesini öldürmeyi kafasına koymuştu. Normal geçen günün ardından akşam için eğlence ortamını da bu yüzden tertip etti. Zaten alkolle arası iyi olduğunu söylediği annesinin o akşam da bolca alkol alması bu ortamı daha da kolaylaştırdı. Kafasındaki sinsi planı aşama aşama devreye soktu. Önce annesi Güllü lavabodayken Sultan Nur’a salondaki kameraların fişini çektirdi.

ODADAKİ PENCEREYİ AÇTI

Ardından kendi odasına geçip pencereyi de açtı. Zaten bu bölüm odaya sonradan eklendiği için zemin ile pencere yüksekliği olması gerekenden daha alçaktı. Kendisi pencerenin hemen yanındaki yatağın ucuna oturdu. Sultan Nur ise elbise dolabının aynasında saçlarını düzeltip kendince makyaj dokunuşları yapıyordu.

EN SEVDİĞİ ŞARKIYI ÇALDI

Tuğyan, o gece için başka detayları da düşünmüştü. Güllü lavabodan çıkınca duyup gelsin diye çok sevdiği ve neredeyse her duyduğunda oynamaya başladığı Bulgarca Malkata (küçük kız) adlı şarkıyı açtı. Güllü’nün gelmesini beklemeye başladı. Lavabodan çıkınca bu müzik sesini duyan Güllü de kamera kayıtlarına da geçen ‘O ne lan!’ ifadesiyle biraz ilgi biraz da merakla direkt kızının odasına gitti. Orada onu hiç ummadığı bir ölümün beklediğinden habersizdi.

BACAKLARINDAN SARILIP ATTI

Odaya girer girmez müziğin ritmiyle oyuna dahil oldu ve kızıyla dans etmeye başladı. Yatağın önüne doğru ilerledi. Pencereye biraz daha yaklaşınca kızı Tuğyan hemen devreye girdi. Sultan Nur’un ifadesine göre “Anne camda kelebek var” diyerek Güllü’yü pencereye yönlendirdi. Sultan Nur sonrasını ifadesinde şöyle anlattı: “Gül Anne’nin yüzü cama dönüktü. Tuğyan dizlerinin yukarısından sarılıp Gül Anne’yi aşağı itti. Aşağı baktım, düşmüştü. Şoke oldum. Tuğyan bana ‘Koş’ dedi, aşağıya koştuk.”

SULTAN NUR İTİRAF ETTİ ‘OH RAHATLADIM’ DEDİ

- Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve 2 savcı tarafından sorgulanan Sultan Nur’a elde edilen bazı ses kayıtları, tanık ifadeleri ve diğer bulgular gösterildi. Önceden beri üzerinde bir baskı hissettiği anlaşılan Sultan Nur; polis, savcılar ve avukatları huzurunda ikna olarak itirafçı olmayı kabul etti. “Bu zamana kadar konuşacak ortam bulamadım, konuşursam üstüme kalır diye de korktum” diyerek her şeyi anlatmaya başladı.

Bazen gözyaşlarına boğulan Sultan, sık sık su istedi. İfadesinin sonunda da ‘Oh rahatladım’ dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sultan’ın itirafçı olmasından ifadesini tamamlamasına giden süreç 6-7 saat sürdü. Sultan, Tuğyan’ın Güllü düştükten hemen sonraki ve cenazedeki feryat ve ağlamalarına dair de şunları söyledi: “O kadar abartılı rol yapıyordu ki durup onu izledim, ben de şaşırdım.”

SEYRİ DEĞİŞTİREN TANIK İFADELERİ

Soruşturma devam ederken birçok tanık da kendiliğinden gelerek ifade verdi. Tanıklardan özellikle ikisinin ifadeleri sürecin seyrini değiştirebilecek nitelikteydi. Bunlardan ilki Sultan’ın bir arkadaşıydı. Arada sırada birlikte vakit geçirdikleri gibi telefon ve sosyal medya üzerinden de irtibatları devam ediyordu. Sultan Nur’un her istediğinde onu arayabileceği kadar yakındılar. Sultan Nur, kısa bir süre önce yine bu arkadaşını aradı. Bu arkadaşı sonradan ‘tanık’ sıfatıyla vereceği ifadesinde o gece yaptıkları konuşmayı şöyle anlattı:

SULTAN ‘KORKUYORUM BANA YARDIM ET’ DEDİ

“Sultan bir gece yarısından sonra (02.42’de) beni aradı. ‘Korkuyorum, bana yardım et’ dedi. Ben de ‘O gece ne olduğunu anlat’ dedim. O da bana, ‘Tuğyan camda kelebek var deyip Güllü Anne’yi oraya yönlendirdi, sonra da aşağı atıp öldürdü’ diyerek o geceyi anlattı.” Bunları dinleyen arkadaşı hemen polise gidip Sultan’dan duyduklarını anlattı.

BABANIN SÖZLERİ ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Polise dikkat çekici bilgiler veren ikinci tanık da Sultan’ın babası Arif Ulu’nun arkadaşıydı. O tanık da “Arif iş arıyordu. Ben de ‘Önce kızına bul’ dedim. Arif de ‘Onun işe ihtiyacı yok, Tuğyan ona artık ömür boyu bakmak zorunda’ deyince şüphelendim” diyerek gidip olup biteni polise bildirdi. Polis de bazı tanıklara, ses ve görüntü kayıt cihazı taktı. Tuğyan ve Sultan’ın telefonları da dinlemeye alındı. Bu süreçte soruşturmada beklenen raporlar da Tuğyan’ın aleyhinde veriler içerince şüpheler iyice bu ikili üzerinde yoğunlaştı. Fiziki takip de başladı.

AVUKATLARI ÇEKİLDİ

Tuğyan’ın kardeşi Tuğberk Yağız Gülter’in cinayete iştirakine dair henüz bir suçlama yok. Sultan Nur’un itirafının ardından Tuğyan’ın avukatları davadan çekildi, ancak Tuğberk’in avukatlığını yapmaya devam edecekler.

SÖZLERİ MESAJ GİBİ

· Bulgarca bir şarkı olan Roman havası motifli Malkata’nın sözleri adeta Tuğyan’ın, hayat tarzına itiraz eden annesi Güllü’ye mesajı gibi:

“Bana nasıl yaşayacağımı söyleme, ben buyum. Ben küçük ve tehlikeliyim, beni çok kızgın görmek zor değil. Asla bir kadını hafife alma, şeytan boynuzlarıyla doğmamıştır…”

CİNAYET NEDENİNDE 3 İHTİMAL

- İTİRAFLARIN ardından olay gecesine dair birçok bilinmeyen aydınlandı. Ancak cinayetin faili belli olsa da sebebi hâlâ meçhul. Bir evlat, öz annesini hem de tasarlayarak neden öldürür? Cevabı aranan en can alıcı soru bu. Şimdilik sadece öne çıkan bazı ihtimaller var…

1- ANNESİNDEN NEFRET ETTİĞİ İÇİN

- Bazı tanıkların ifadeleri ve soruşturma dosyasına yansıyan diğer detaylara göre, Güllü ile kızı arasında bazen sert kavgalara da dönüşen gergin bir ilişki vardı. Hatta Güllü’nün, kızı Tuğyan’ın şiddetine maruz kaldığı da oluyordu. Güllü bazen kızını evden kovuyor, sonra da bir barış yemeği yaparak geri çağırıyordu. Güllü’nün annelik duygusuyla gelişen ‘korumacı’ tavırlarını ve eleştirilerini kendi başına yaşamaya düşkün Tuğyan ‘müdahale’ olarak görüyor, annesinden ‘kurtulmak’ istiyordu.

2- MİRASINA KONMAK İÇİN

- Cinayete giden sürecin de bu gerilimlerle başladığı değerlendiriliyor. Yine bazı tanıkların ve tanıyanların ifadelerine göre Tuğyan annesini öldürtmek için geçmişte ‘kiralık katil’ arayışına bile girmişti. Bütün bunların dışında paranın da cinayet sebebi olabileceği değerlendiriliyor: Güllü’nün bazı gayrimenkulleri ve sanat hayatından kalan telif gibi gelirleri vardı. Bu, Tuğyan için arzuladığı ‘özgür’ hayatı kurabileceği cazip bir mirastı.

3- HAYAT SİGORTASI PARASI İÇİN

- Güllü kendisine ‘hayat sigortası’ yaptırmıştı. Herhangi bir sebepten ölümüyle “yüklü miktardaki” hayat sigortası tazminatı, mirasçılarına geçecekti. İddialara göre !Tuğyan bunu da hesaba katmış, hatta annesinin ölümünden sonra ‘Ne zaman ödenecek?’ diye sigorta şirketiyle de görüşmüştü.

SULTAN’DAN ACI İTİRAF GELDİ: GÜLLÜ’YÜ KIZI İTTİ

İŞTE kızının İFADESİ... TUĞYAN İNKÂRDA ISRARLI

Tuğyan Ülkem Gülter’in ifadelerinde suçlamayı kabul etmediği ve şunları söylediği öğrenildi: “Sultan’la beraber Çınarcık’taki eve gittiğimizde annem Güllü evdeydi. Annem kendisine meze hazırladı ve şarap aldı. Daha önce alkol kullanırdı ama şarap içmeye yeni başlamıştı. Yaklaşık 3.5 şişe şarap içti, sonra duşa girdi. Biz de Sultan’la odaya geçtik. Benim telefonumdan müzik açtık. Sultan’a ‘Malkata’ şarkısını açmasını istedim. Biz Malkata oynarken annem içeri geldi. Üçümüz dans etmeye başladık. Biz, kapı ile gardırobumun arasında dans ediyorduk. Annemle birbirimizi mıncıklardık. Bana söylendiği gibi ‘Bırak beni bırak’ gibi bir şey söylenmişse, buna istinaden söylenmiştir.

Tuğyan Ülkem Gülter, ‘tasarlayarak kasten öldürme’den cezaevine gönderildi.

‘GÜM’ DİYE SES DUYDUM

Daha sonra ben çok yüksek bir şekilde ‘güm’ diye bir ses duydum. Camın olduğu tarafa baktığımda annemi göremeyince ‘Koş’ diye bağırarak aşağıya indim. Yukarıda odadayken, sesi duyduktan sonra ben annemi görmedim. Nasıl düştüğünü de bilmiyorum. Direkt aşağıya koştum. Koşarken Çiğdem Abla’nın kapısını çaldım. Aşağıya indikten sonra olanları hatırlamıyorum. Daha sonra çevremden bana anlatılanlar oldu, ancak ben hiçbirini hatırlamıyorum.

SIRTIM DÖNÜKTÜ GÖRMEDİM

Sultan’ın aleyhime verdiği beyanları kabul etmiyorum. Annem benden oldukça ağırdır. Benim onu kaldırma gibi bir şansım yoktur. Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok. Normalde Sultan’la aramda herhangi bir problem yok. Ama Sultan kokain kullanmıştı daha önce. Dosyaya uyuşturucu testi ile ilgili işlemler girince tedirgin oldu. Test sonucunda uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıkıp ona suç atacağımızdan dolayı avukatım Merve Uçanok’a ‘Siz benim başımı mı yakmaya çalışıyorsunuz’ demişti.” - Zehra BAYKAL / DHA

‘ANNEMİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUM’ MESAJLARI

Benim, ‘Annemi öldürmek istiyorum’ şeklindeki mesajlarım hatırladığım kadarıyla haziran ayında Bircan ablaya attığım mesajlardır. Ancak annemle o zaman kavga etmiştik ve ben 21 gün kadar eve gitmemiştim. Anneme çok sinirli olduğum bir dönemde yazdığım bir mesajdı. Daha sonrasında kardeşim Tuğberk, annem ile beni barıştırmıştı.

CEZASI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

- Tuğyan, annesini ‘tasarlayarak kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı. Bu suçun TCK’da öngörülen cezası ‘ağırlaştırılmış müebbet’. Eğer yargılama sonunda bu cezayı alırsa 36 yıl boyunca cezaevinde kalacak. Bu cezanın bir bölümü tek başına bir hücrede çekilecek. Yakınlarıyla görüşme imkânı da çok kısıtlı olacak.

‘SUÇSUZUM gerçekler ortaya çıkacak’

- Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Tuğyan Ülkem Gülter, görüntü ve fotoğrafını çeken basın mensuplarının sorularına “Ben suçsuzum, gerçekler ortaya çıkacak” diye cevap verdi. Gülter, çıkarıldığı nöbetci mahkemede ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.