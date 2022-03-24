İşte adalet: 3 olay, 3 mahkeme, 3 örnek karar...

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Dava dosyasına göre, Ankara’da 19 Ocak 2020 tarihinde Furkan E. kız arkadaşı Suna S. ve diğer arkadaşlarıyla bir eğlence mekânına gitti. İddiaya göre, mekânda bulunan iki erkek müşteri, Suna S. ve gruptaki Seda ismindeki kadına ‘dikkatlice bakarak’ kadeh kaldırdı. Bu olay nedeniyle Furkan E. ve Suna S. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma başladı. Furkan E., genç kızı 64 yerinde bıçakladı.

İSTİNAF CEZAYI ARTTIRDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan E. hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, sanık Furkan E.’ye ‘kasten öldürme’ suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle de verilen cezayı 14 yıla indirdi. Taraflar verilen karar için istinaf başvurusunda bulundu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 18 Mart tarihinde, yerel mahkemenin sanığa verdiği cezayı arttırarak, 15 yıla çıkardı. Böylece mahkeme sanığa en üst hadden ceza vermiş oldu. İstinaf mahkemesi, iyi hal ve tahrik indirimi yapılmasına da gerek olmadığına hükmetti. (Mesut Hasan BENLİ / ANKARA)

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'HÂKİM TARİH YAZDI'

Kızı E.Ö.’ye 9 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan baba Ü.Ö., ilk duruşmada indirimsiz olarak 78 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. UCİM Başkanı Saadet Özkan, “İzmir 12. Ağır Ceza Hâkimi tarih yazdı” dedi.

İZMİR’in Gaziemir ilçesinde yaşayan E.Ö.’nün (16) annesi D.Ö., kızının telefonuna bakarken internet arama motorunda cinsel içerikli arama yapıldığını görünce kızıyla konuştu. E.Ö., babası Ü.Ö.’nün (40) kendisini 8 yıldır istismar ettiğini söyleyince anne durumu polise ihbar etti. Gözaltına alınan Ü.Ö. polisteki ifadesinde istismarı itiraf etti. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ü.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şubat ayında hazırlanan iddianamede sanığın kızına 9 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu, bu eylemlerini haftada birkaç kez olacak şekilde sürekli tekrarladığı ve bunu yaparken de kızını ve annesini öldürmekle tehdit ettiği belirtildi. Sanık hakkında toplanan deliller ışığında savcı sanığın ‘12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı’, ‘çocuğun nitelikli istismarı’, ‘cebir tehdit ve silahla çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından cezalandırılmasını istedi. Hazırlanan iddianame İzmir 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Önceki gün görülen duruşmada tutuklu sanık Ü.Ö., polise verdiği ifadenin aksine kendisine iftira atıldığını savundu.

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İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, olay tarihinde çocuğun 15 yaşını tamamlamamış olduğu gerekçesiyle sanığı ‘nitelikli cinsel istismar suçundan’ 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemini kızına karşı gerçekleştirmiş olması nedeniyle ceza arttırılarak 30 yıla, eylemin yaşını tamamlamamış mağdureye karşı cebir ve tehditle gerçekleştirilmiş olması nedeniyle 45 yıl hapis cezasına çıkarıldı. Sanık, mağdure kızına karşı farklı zamanlarda aynı suçu işleme kastıyla birden fazla kez gerçekleştirdiği için ceza bir kez daha arttırılarak indirimsiz olarak toplam 78 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Duruşmanın ardından açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, “İnsanlığımızdan utandık, midemde bir yumruk var gibi. Çocuklar susmuyor, artık saklayamayacaksınız. Çocuğun ‘İyi ki varsın’ derken gözlerime baktığı o anı asla unutmayacağım. İzmir 12. Ağır Ceza Hâkimi tarih yazdı. En küçük ayrıntıyı kaydetti. Ben bir yargıç gördüm. Tek celsede 78 yıl 9 ay hüküm verildi” dedi. (Tolga TAHÇI / DHA)

‘MEŞRU MÜDAFAA’ BERAATI

GEÇEN yıl 19 Ekim’de, Adana’nın Kozan ilçesindeki evinde içki içen Osman Efeoğulları (69) ile eşi Öznur Gülten Efeoğulları (65) arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Osman Efeoğulları, eşini dövüp bıçakla saldırmaya çalıştı. Arbede anında yere düşen bıçağı alan Öznur Gülten Efeoğulları, eşini bıçakladı. Osman Efeoğulları hayatını kaybederken, Öznur Gülten Efeoğulları ise tutuklandı.

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Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılan Öznur Gülten Efeoğulları, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün karar duruşmasına çıktı. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Efeoğulları, 47 yıl boyunca eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve öldürme kastıyla hareket etmediğini söyledi. Mahkeme heyeti, 4 çocuğu ve kayınpederi Ziya Efeoğulları’nın şikâyetçi olmadığı Öznur Gülten Efeoğulları’na eylemin ‘meşru müdafaa’ şartları içinde geçekleşmesi nedeniyle ceza verilmemesine karar verdi. Öznur Gülten Efeoğulları, öğle saatlerinde cezaevinden tahliye edildi. (Ali GÖKDAL / DHA)