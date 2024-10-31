İşte 101’inci yılın karesi

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ORDU Korgan Anadolu Lisesi’nde İngilizce Öğretmeni olan 37 yaşındaki Niyazi Gürgen’in Cumhuriyet Bayramı nedeniyle paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada büyük beğeni topladı ve milyonlarca kez paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den de beğeni alan fotoğrafları çeken Niyazi Öğretmen, Tokat Erbaa’nın Alacabal köyünde 5 çocuklu evde çiftçi bir ailenin oğlu olarak büyüdü.

KÖY OKULUNDA OKUDU

Köy okulunda ilk ve ortaokulu okudu. Erbaa Çoşkun Önder Lisesi’nden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü bitirip 2014 yılında şu an görev yaptığı okulda öğretmenliğe başladı. Fotoğraf sanatına ilgisi çocukluk yıllarına ait tek bir kare fotoğraf bulamaması ve fotoğrafın aslında ‘zamanın tanığı’ olduğunu düşünmesiyle başladı. Merakını profesyonel uğraşa çeviren ve bugüne kadar 70 ödül kazanan Gürgen’in kariyerinin ilk yılında çektiği bir fotoğraf NatGeo’da ‘haftanın fotoğrafı’ seçildi. Ancak o en çok ses getiren fotoğrafını birleştirilmiş sınıflı, tek öğretmenli ve 15 öğrencili Ordu Kırıkbozu İlkokulu’nda çekti...

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BENİM HİÇ ÇOCUKLUK FOTOĞRAFIM YOKTU

Niyazi Öğretmen, kendi çocukluğundan hiç fotoğrafı olmadığını söylüyor: “Ben de bir mavi önlüklü öğrenciydim. Ancak hiç çocukluk fotoğrafımın olmaması yaşım ilerledikçe beni etkilemeye başladı. Çok aradım, ilkokuluma gittim, öğretmenime, komşulara sordum. Bir tane bile yoktu. Fotoğrafa başlamamı sağlayan en büyük etkenlerden biri bu oldu.





MAVİ ÖNLÜĞÜN PEŞİNDE...

Kendi hikâyemden dolayı aklımda mavi önlüklü öğrencilerin fotoğrafını çekmek ve ‘Son Mavililer’ isimli bir sergi hazırlamak vardı. Ordu Kırıkbozu İlkokulu’nda hâlâ mavi önlük giyildiğini duyup öğretmen Arife Karayanız’ı ziyarete gittim. Orası tam aradığım gibi, her detayıyla beni çocukluk yıllarıma götüren bir okuldu. Bizi de çocukken öğretmenimiz resmi törenlerde bu fotoğrafta olduğu gibi yürütürdü. Sınıftaki Atatürk portresini aldık, fındık çubuklarına Türk Bayrağı taktık. Atatürk Çocukları Marşı’nı söyleyip yürürlerken ben de fotoğraflarını çektim. Arife Öğretmen de bu konuda bana çok destek oldu. Şimdi o fotoğrafa her baktığımda sıradaki hallerimi, öğretmenimi, derste parmak kaldırışımı, üşüdüğümde mavi önlüğün yakasına sildiğim burnumu, silgi kokusunu hatırlıyorum.”

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NATGEO’DA HAFTANIN FOTOĞRAFI



Öğretmen ve fotoğraf sanatçısı Niyazi Gürgen, çektiği fotoğraflarla bu zamana kadar farklı yarışmalardan 70 ödül kazandı. Anadolu’da kaybolan kültürleri, eski gelenekleri ve çağdaş kültürü fotoğraflamak konusunda uzmanlaşan Gürgen’in, Ordu Perşembe Yaylası’nda çektiği bu kare, NatGeo editörleri tarafından haftanın fotoğrafı seçilerek paylaşıldı. Gürgen, Boğaziçi Üniversitesi tarafından bu sene ‘Çevre Fotoğrafçısı’ ödülüne de aday gösterildi.