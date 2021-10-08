İstavrit bilmecesi

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İstavritte bakteriyel bir hastalığa rastlandığını söyleyen Artüz, şunları söyledi:

“Müsilaj kitlesini parçalayan bakteriler, vibrio grubu bakteriler. Bu vibrio grubu, genellikle sindirim yollarıyla hastalığa sebep olan bakteriler. Ama ağırlıkla balıklarda şu anda hastalığa sebep oluyorlar. Fakat şöyle bir problem var: İstavritlerde bu hastalığa çok ciddi şekilde rastladık ve izleme programımız devam ediyor. Ancak şu anda göç dönemindeyiz; o istavriti yiyecek olan lüfer ve palamutun da enfeksiyon alma ihtimali çok yüksek. Bunların da göç yolu boyunca Cebelitarık’a kadar Akdeniz’e taşınma ihtimalleri var. Bunu da dönüş yolunda yine Karadeniz’e getirme ihtimalleri var.

İZLEME LABORATUVARI KURDUK

Şu an itibarıyla balık yemekte bir sakınca yok. Fakat tehlike kapıda. O yüzden Tekirdağ’da ilk defa izleme laboratuvarı kurduk, balıkları günlük inceliyoruz. Bir sene boyunca izlemeye devam edeceğiz. Şu anda sakınca gözükmüyor. Ben de yiyorum.”

‘BAKTERİ TAŞIYAN BALIK YAŞAMAZ’

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İSTANBUL Balıkçılar Odası Genel Sekreteri Semih Kurt ise müsilaj kaynaklı endişelerle vatandaşların balık tüketiminden uzaklaştırılmasını doğru bulmadıklarını belirtti. Kurt, şunları söyledi: “Olur olmaz yorumlarla balıkçılık baltalanıyor. Vatandaşın sağlıklı gıdadan uzaklaştırılmasını doğru bulmuyoruz. Herkes gönül rahatlığıyla balık yiyebilir. Herkeste bakteri var, yararlı bakteri var, zararlı bakteri var. Balık hassas bir canlıdır. Zararlı bakteri taşıyan balık zaten yaşamaz. Müsilajın zararı olsa balık zaten denizde yaşamaz. Biz tecrübelerimizden şu anda avlanan balıkta herhangi bir anormallik görmüyoruz.”

YENİ TESPİT İÇİN ÖNLEM ALINMALI

İstanbul Gıda Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Aydan Dalbastı ise “Tarım il müdürlükleri, su ürünleri üzerinde analizler yapıyor. Şu anda bir risk olmadığı söyleniyor. Ama bu yeni tespit karşısında kontroller daha önemli hale geliyor. Vibrio bakteri hayvanlardan insana geçebilir ve halk sağlığına dönük risk oluşturabilir. Bu bakteri türü daha çok kusma, ishal gibi bağırsak rahatsızlıklarıyla kendini gösterir” dedi.