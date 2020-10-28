İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor... İlk 10 gün ücretsiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla planlanan açılış töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelendi. Seferler törensiz başlayacak. Tedavisi süren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün hastane odasından paylaştığı ve metronun yapımında emeği geçen önceki yönetimlere de teşekkür ettiği video mesajı ile İstanbullulara, hattın ilk 10 gününün ücretsiz olacağını müjdeleyerek “Daha önce 2 günlük bir ücretsiz kullanım planlanmıştı. Bu hat alışkanlık yapsın diye 10 gün boyunca ücretsiz olacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Hattın ikinci etabının 2022 yılında açılması hedefleniyor.

GÜNDE 352 SEFER

-Hat günde 352 seferle tek yönde saatte 70 bin yolcu taşıyabilecek.

-6 ilçeyi birbirine bağlayan hattın uzunluğu 18 kilometre ve 15 istasyondan oluşuyor.

-Her istasyonda bir amir; her araçta ise sürücüsüz metro acil müdahale personelleri hazır bulunacak.

-80 trenle hizmet verecek hat, tek seferde 2 bin 160 yolcu kapasitesiyle, dünyada birinci.

-Hattın tamamı, engelli erişimine yüzde 100 uygun hale getirildi.

-Hatta kullanılan Platform Ayırıcı Kapı Sistemleri’nin (PAKS) tamamı yerli üretimden oluşuyor. Böylece yüzde 50 maliyet avantajı sağlandı.

-Hattın açılmasıyla İstanbul’daki metro hattı uzunluğu 172.25 km’ye; toplu taşımadaki raylı sistem kullanım oranı ise yüzde 17.8’den yüzde 22.3’e yükselecek.