İstanbul’un yeni mesai saatleri

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgiyi verdi: "İstanbul'da kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri, saat 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır.”