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AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İstanbul’un yeni mesai saatleri

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İstanbul’un yeni mesai saatleri
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugünden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 10.00-12.30, 13.00-16.00 şeklinde olacağını açıkladı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgiyi verdi: "İstanbul'da kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri, saat 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır.”

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