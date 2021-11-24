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İstanbul'un yeni derdi! Yürümek mümkün değil... Uyarılara kulak asan da yok

#İstanbul#Elektrikli Motosiklet#Park
İstanbulun yeni derdi Yürümek mümkün değil... Uyarılara kulak asan da yok

İstanbul’da elektrikli scooter’lara ilgi çoğalınca firmalar elektrikli motosikletleri de hizmete sundu. Ancak kaldırımlara park edilen scooter’lara motosikletler de katılınca kaldırımlar adeta işgal edildi.

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Telefon uygulaması üzerinden kiralanan araçların üzerinde “Kaldırıma park etme” uyarısı var ancak dinleyen yok. Şirket çalışanları da, kullanıcılar da motosikletleri insan yoğunluğunun fazla olduğu, park etmenin yasak olduğu bölgelere bırakıyor. Şikâyetler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yanlış park edilen elektrikli motosikletlere 144 lira park cezası kesiyor ya da araçları çekiciyle otoparka götürüyor. Firmalar ise gelen cezaları kullanıcılardan talep ediyor.

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Bunun yanında motosikleti sürmek için B sınıfı ehliyet gerekiyor. Yani kullanıcının 18 yaşından büyük olması şart. Firma, sisteme kayıtlı kişi dışında araçların kullanıldığını tespit etmesi durumunda hesap sahibine 600 lira ceza kesiyor. Bunun yanında polis ekiplerinin tespit edip ceza kesmesi durumunda da ceza kullanıcıya tebliğ ediliyor. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de, kiralık scooter ve motosikletler için denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul’daki elektrikli motor firmalarının başında Martı geliyor. Telefon uygulaması üzerinden kullanıcılarla buluşan firma, motosikletin kullanımında hatalı park, hız, ters yön gibi cezalardan kullanıcıları sorumlu tutuyor. Firma, plakaya gönderilen cezayı da kullanıcıya yansıtıyor. Bir diğer elektrikli motosiklet firması olan “Go”da da benzer sözleşme maddeleri bulunuyor.

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İstanbulun yeni derdi Yürümek mümkün değil... Uyarılara kulak asan da yok

‘BİLGİLENDİRİYORUZ’

GO Sharing ülke sorumlusu Anıl Ünkaya yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘’Uygulamamızı kullanabilmek için B ehliyeti şart koşuyoruz. Kişisel hesap oluşturulurken, B ehliyetinin fotoğrafını yollamayanları ya da yanlış ehliyet yollayanları doğrulama sistemimiz kabul etmiyor. Türkiye, paylaşımlı moped sistemine çok yeni geçiş yapan bir ülke. Bu yüzden moped kullanımı ve parkı ile ilgili sorunlar yaşanıyor. Biz kullanıcılarımızı nasıl doğru park edildiği ile ilgili bilgilendirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Saha ekiplerimiz sabah ve akşam motorların rutin bakımları ve temizlik süreçlerini takip ederken, yanlış park edilen mopedleri düzeltiyorlar. Buna rağmen yanlış kullanım ve park durumlarında gelen cezaların sorumluluğu kullanıcılarımıza ait oluyor.”

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‘KALDIRIMDA YÜRÜMEK MÜMKÜN DEĞİL’

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Elektrikli motosikletlerin yoğun olarak kullanıldığı bölgelerin başında Beyoğlu ve Beşiktaş ilçeleri geliyor. Durumdan rahatsız olanlardan biri de, neredeyse her sabah Maçka Parkı civarında yürüyüş yapan Ahmet Durmaz. Durmaz yaşadıklarını, “Bölgedeki tek yeşil alan burası. Ancak kaldırımları hep motosikletle dolu. Parka gelen motorlular araçlarını park dışına, kaldırımlara park ediyor. Bunlarla başa çıkılamazken, bir de kiralık motorlar çıktı. Olur olmaz yere bırakılıyor. Bazen yürürken yola iniyorum, çünkü kaldırımdan yürümek mümkün olmuyor” diye anlattı.

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İstanbulun yeni derdi Yürümek mümkün değil... Uyarılara kulak asan da yok

Elektrikli scooter kullanan Selin Güzelce ise, “Beyoğlu’nda trafik yoğunluğu çok fazla. Toplu taşımalara binmek riskli. Pandemi nedeniyle ben de scooter’ları kullanıyorum. Akülü motosikletler de güzel bir çözüm. Belediyeler bu tür araçlar için park yerleri oluşturmalı” dedi.

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#İstanbul#Elektrikli Motosiklet#Park

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