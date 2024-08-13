İstanbul'un yanı başında: Termometreler 46 dereceyi gösterdi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sıcak hava etkili oldu. Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sıcak havayla öğle saatlerinde termometreler 46-47 dereceye kadar yükseldi. Kentte vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçirirken, sıcaktan etkilenen hayvanlar süs havuzlarında serinliyor.

Bazı sokak ve caddelerin boş kaldığı kentte uzmanlar, kronik rahatsızlığı olanları mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması için uyardı.

Sıcak hava nedeniyle sürekli serinlemeye çalışan vatandaş Taner Çek, suyla sık sık elini yüzünü yıkadığını söyledi.

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