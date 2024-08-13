×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'un yanı başında: Termometreler 46 dereceyi gösterdi

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#Kırklareli
İstanbulun yanı başında: Termometreler 46 dereceyi gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 16:57

Kırklareli'nde termometrelerin yaklaşık 46-47 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar gölgelik alanlarda zaman geçirirken, sokakların da boş kaldığı görüldü.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sıcak hava etkili oldu. Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sıcak havayla öğle saatlerinde termometreler 46-47 dereceye kadar yükseldi. Kentte vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçirirken, sıcaktan etkilenen hayvanlar süs havuzlarında serinliyor.

İstanbulun yanı başında: Termometreler 46 dereceyi gösterdi

Bazı sokak ve caddelerin boş kaldığı kentte uzmanlar, kronik rahatsızlığı olanları mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması için uyardı.

İstanbulun yanı başında: Termometreler 46 dereceyi gösterdi

Sıcak hava nedeniyle sürekli serinlemeye çalışan vatandaş Taner Çek, suyla sık sık elini yüzünü yıkadığını söyledi.

Haberin Devamı

İstanbulun yanı başında: Termometreler 46 dereceyi gösterdi

İstanbulun yanı başında: Termometreler 46 dereceyi gösterdi

İstanbulun yanı başında: Termometreler 46 dereceyi gösterdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#Kırklareli

BAKMADAN GEÇME!