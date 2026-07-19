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İstanbul'un yanı başında: Tatilcilerin gözde rotası oldu

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#Doğal Güzellikler#Mavi Bayraklı Plajlar#Kocaeli Kandırası
İstanbulun yanı başında: Tatilcilerin gözde rotası oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 13:33

Kocaeli'nin doğası ve mavi bayraklı plajlarıyla öne çıkan turizm merkezi Kandıra'nın eşsiz koyları havadan görüntülendi. Çevre illerden yoğun ziyaretçi akınına uğrayan sahillerde deniz sezonu hareketliliği yaşanıyor.

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"Kocaeli'nin incisi" olarak nitelendirilen Kandıra, eşsiz doğası, temiz denizi ve el değmemiş koylarıyla yaz aylarında tatilcilerin gözde rotalarından biri olmaya devam ediyor.

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İlçede yer alan ve doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakan Bağırganlı, Sardala Koyu, Cennet Havuzu ve diğer koyların oluşturduğu görsel şölen, dron ile havadan kaydedildi.

İstanbulun yanı başında: Tatilcilerin gözde rotası oldu

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDEN ZİYARETÇİ AKINI

Özellikle İstanbul'a olan yakınlığıyla büyük bir avantaja sahip olan Kandıra, Sakarya ve Düzce gibi çevre illerden de çok sayıda vatandaşı ağırlıyor.

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Hafta sonları ve sıcak yaz günlerinde serinlemek için günübirlik veya konaklamalı olarak ilçeye gelen vatandaşlar, denizin ve doğanın tadını çıkarıyor.

İstanbulun yanı başında: Tatilcilerin gözde rotası oldu

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#Doğal Güzellikler#Mavi Bayraklı Plajlar#Kocaeli Kandırası

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