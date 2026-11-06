İstanbul’un yanı başı… Valilik saat vererek uyardı: Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak... Meteorolojiden 4 il için zirai don uyarısı

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Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri doğrultusunda kent genelini ilgilendiren meteorolojik uyarı yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 03.00'ten itibaren başlaması beklenen yağışların, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların 5 ila 20 santimetre arasında kar örtüsü oluşturabileceği belirtildi. Meteorolojik uyarının 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 06.00'ya kadar geçerli olacağı bildirildi. Valilik tarafından yapılan uyarıda, kuvvetli yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel ve su baskını, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekildi. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

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ERZURUM ŞEHİR MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Erzurum’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde etkili oldu. Lapa lapa yağan karla birlikte cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak fotoğraf ve video çekti. Bazı vatandaşlar ise kar yağışını yürüyerek izledi. Karın kısa sürede araçların üzerinde birikmesiyle sürücüler de araçlarını temizlemek için uğraştı.

KİREÇLİ GEÇİDİ’NDE ULAŞIMI AKSATTI

Kar yağışı Erzurum’a yaklaşık 84 kilometre uzaklıktaki Kireçli Geçidi'nde ulaşımı aksattı. Narman ilçesine ulaşımı sağlayan geçitte çok sayıda araç yolda kaldı. Geçitte kalan araç sürücüleri, yollarına devam edebilmek için zincir takmaya çalıştı. Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede bazı araçlar da kayarak yoldan çıktı. Sürücüler, Karayolları Erzurum Müdürlüğü’ne ulaşarak yardım istedi.

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ'NDE YOĞUN KAR

Kar yağışı sebebiyle 3176 metre rakımlı Palandöken Dağı’nın 2200 metreden yukarısı tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Tipiyle birlikte etkili olan yağış sebebiyle Palandöken’de kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Palandöken’deki kar yağışı hem fotoğraflara hem de kameralara yansıdı

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NEMRUT KALDERASI MİLLİ PARKI KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırlarındaki Nemrut Kalderası Milli Parkı, kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Türkiye’nin en büyük krater gölünün bulunduğu Nemrut Kalderası'nda da gün içinde kar ve tipi etkili oldu. Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu milli park, beyaz örtüyle kaplandı. Zirvedeki kar yağışını görmek için milli parka gelen bazı ziyaretçiler, araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi. Kalderada kış manzarasını çekmek için zirveye çıkan ziyaretçilerden Murat Yüğünt, "Mevsimin ilk kar yağışına tanıklık ediyoruz. Sis ve fırtınadan dolayı kalderanın içini göremiyoruz ama kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu ve yağış devam ediyor. Bazı yollar kapanmış durumda." dedi.

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ARDAHAN'IN YÜKSEK KESİMLERİNE YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kentte yağışla yüksek rakımlı bölgeler beyaza büründü. Kar, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşımı sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle Sulakyurt köyünün yaylaları ile yol kenarındaki trafik levhaları da karla kaplandı. Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde düşecek olan hava sıcaklığı sebebiyle oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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KARS’TA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Kars'ta etkili olan sağanak, kent merkezinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentte gün boyu yüksek kesimlerde yağan kar, şehir merkezinde de etkisini göstermeye başladı. Cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sarıkamış ilçe merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

METEOROLOJİDEN 4 İL İÇİN ZİRAİ DON UYARISI

ERZURUM’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Erzurum’la birlikte Erzincan, Ardahan ve Bayburt’a zirai don uyarısında bulundu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte bölgemiz genelinde Erzurum, Erzincan, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinde 7 Kasım 2026 Cumartesi gece saatlerinden itibaren hafif ve yer yer orta şiddetli zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.”