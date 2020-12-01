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Haber Giriş: 01.12.2020 - 03:40 | Son Güncelleme:

İstanbul'un yanı başı... Kar yağışı başladı

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İstanbul'un yanı başı... Kar yağışı başladı
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Balkanlardan Trakya’ya giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ’da etkisini gösterdi. İlçe merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrederken, kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Özellikle Malkara ilçesinin batısı ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Malkara - Keşan yolunda (Izgar Mahallesi ile Haliç Mahallesi) kar yağışının daha etkili olduğu gözlendi. Olası bir yoğun kar yağışına karşı karayolları ekiplerinin hazır kıta olduğu bildirildi. İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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