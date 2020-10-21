İstanbul’un tek El Yapımı Kağıt Atölyesi; 6 asırlık gelenek yaşatılıyor

El yapımı kağıtçılığın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına, kağıt ustaları atölyeye ziyarette bulunan kişi ve öğrenci gruplarına detaylı bir eğitim de veriyor. Aşama aşama kağıt yapımını deneyimleyen ziyaretçiler, Kağıt ustası Aynur Tuğrul’un eğitmenliğinde önce atık kumaşları elleriyle parçalıyor, daha sonra da parçalanan malzemeler makine yardımıyla hamur haline getiriliyor. Kalıplar yardımı ile şekil verilen hamur, kuruması için asıldıkları keçelerden ayrıldığında ise el yapımı kağıt kullanıma hazır hale geliyor.

“KAĞITLARI TAMAMEN DOĞAL MALZEMELERDEN ÜRETİYORUZ”

Atölyenin kağıt yapım ustası Ramazan Sabancılar, “Kağıthane Belediyesi kağıt yapım atölyesinde yediden yetmişe ücretsiz eğitimler veriyoruz. Kağıtları tamamen doğal malzemelerden üretiyoruz. Atık pamuk, ipek, keten yumurta kolileri, gazete kağıtları ve mısır dalları gibi birçok atıktan kağıt üretiyoruz. Selüloz olan her şeyden el yapımı kağıt üretebiliyoruz. Sanatçılara, okullara, üniversitelere, projesi olan ve tez çalışması olan öğrencilere ücretsiz hizmet veriyoruz. İlkokul çocuklarımıza genellikle geri dönüşüm dersleri veriyoruz. Çocuklarımıza atıklardan da kağıt üretebileceğini ve geri dönüşüme katkıda bulunarak 17 adet ağacın canını kurtarabileceğini 7500 litre su tasarrufunda bulunabileceğini bu vesileyle de ağaçların canlarını kurtarabileceklerini öğreniyorlar." dedi.

"EL YAPIMI KAĞIT ATÖLYESİ TEZ ÇALIŞMALARINA DA DESTEK VERİYOR"

Kağıt atölyesinde tez çalışmasını yapan üniversite öğrencisi Zeynep Karadeniz, “Tezimin ikinci ayağında bir uygulama projesi yapmayı düşünüyorum. Sıfır atık projeli bir cafenin kurulduğunu düşünerek bu cafenin grafik tasarım ürünlerini yapmayı planlıyorum. Yapacağım bu projede Kağıthane Belediyesi’nin vermiş olduğu bu hizmetle kağıt üretim tekniğini kullanarak daha az atık çıkarmaya ve doğada daha çabuk çözümlenebilen grafik tasarım ürünleri elde etmeyi planlıyorum” diye konuştu.