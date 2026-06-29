İstanbul’un taksi sorununa "Singapur Modeli" çözümü!

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İstanbul’un ve dolaysıyla Türkiye’nin taksi sorunu nasıl çözülecek? Son zamanlarda yüksek ücret alımı, turist dolandırıcılığı ve kısa mesafeye gitmeme gibi konular artış gösterdi. Dijital platformlar için geliştirilen taksi uygulaması bu sorunları yetecek mi? Kurallar uymayan taksicilere ne gibi cezalar kesilecek? CNN Türk muhabiri Serdar Er ve kameraman Buğra Bendioğlu merak edilenleri araştırdı.

VATANDAŞLAR NE İSTİYOR?

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CNN Türk mikrofonlarına konuşan vatandaşlar; kısa mesafe gitmeyen ve madde kullanan bazı şoförlerden şikayetçi oldu. Aynı zamanda konum olarak dolandırılmadan memnun olmadıklarından bahsetti. Aynı zamanda turistlerden fazla ücret alınması da tepki çeken bazı yanlış uygulamalar arasından yer aldı.

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Vatandaşlar sorunun çözü için denetimleri işaret ederken maddi yaptırımların olması gerektiğini söyledi. Taksi içindeki kameralarında da aktif olarak izlenebileceği ifade edildi.

YENİ SİSTEM HAZIRLANDI

CNN Türk muhabiri Serdar Er’e konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı şunları söyledi:

“İstanbul'da taksi sistemi verimli değil. Biz esnaf olarak da durumdan mutlu değiliz ve müşterilerimiz de şikayetçi. Biz hem esnafın hem müşterinin memnun olacağı bir sistem kurmak istiyoruz.

Dünyada en verimli ve en kaliteli taksi sistemi Singapur’da uygulanıyor. Biz bunu yabancı kaynaklardan araştırdık ve oradaki modeli İstanbul’da uygulamak ve uyarlamak için çalışıyoruz. Yazılım aşamaları bitti ve testler yapılıyor. Lansman yapılacak ve uygulama müşterilere sunulacak.

BOŞ TAKSİ TRAFİKTE OLMAYACAK

Bu sistem duraklarla entegreleri çalışıyor. Müşteri alan taksi müşterisinin bıraktıktan sonra sistem taksiciyi en yakın durakta sisteme sokacak. Müşteri bekleyecek ve boşta trafikte dolaştırmayacak. İstanbul trafik yoğunluğunda dünyanın 1 numaraları şehri şu anda. Bu proje ile İstanbul trafiğine pozitif etki olacak. İşini iyi yapmayan taksiciliği bırakacak. Kesinlikle direksiyonda çalışamaz ve ben böyle taksici profili istemiyorum.200-300 kişinin yaptığı tüm taksicileri töhmet altında bırakmamalı. İstanbul dünyaya rol model olacak bir taksi sistemi kuracak. İşini iyi yapan taksici ödüllendirilecek.

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Uygulama cep telefonlarında yüklü olacak. Biz bunun her yerde her noktada tanıtımını yapacağız. Sistem çalışmaya başladığında İstanbul’da tek şikayet kalmayacak. Amacımızı bütün taksi yolculuklarını takip edebilmek."

SİNGAPUR MODELİ PLANI

Kısa mesafe gitmeme, yolcu seçme ve ekstra ücret talebi. Taksi müşterilerinin en çok şikayetçi olduğu konular arasında yer alıyor. Çözüm içim Singapur modeli konuşuluyor.

Taksiciler entegre durak sistemi ile müşteriye direkt olarak ulaşacak ve kısa ile uzun mesafe ayrımı olmadan işlemler yapılacak. Yeni sistemle birlikte taksi ve şoförler puanlanabilecek. Müşteri gideceği yolu ve ödeyeceği ücreti önceden bilecek.

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