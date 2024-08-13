İstanbul’un suyu alarm veriyor

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Son 10 yılın en kurak mevsimi olan 2019’da barajlarda metrekareye düşen yıllık yağış miktarı 534 kilogram olarak ölçülürken, bu yıl, dün itibarıyla ölçülen rakam 360 kilogram civarında. Son meteorolojik veriler doğrultusunda, AKOM ve İSKİ, vatandaşlardan suyu dikkatli kullanmalarını, su tasarrufunda bulunmalarını istedi. Meteorolojik verilere göre İstanbul’dahafta boyunca yağış beklenmezken, havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hâkim olacağı tahmin ediliyor. AKOM’dan yapılan bilgilendirmeye göre, kuzeyin nispeten serin havasını bölgeye taşıyan ve saatte 40-60 kilometre esecek poyraz nedeniyle, sıcaklıklar aşırı değerlere yükselmeyip 30-34 dereceler aralığında seyretmesi bekleniyor.