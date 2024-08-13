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İstanbul’un suyu alarm veriyor

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Su#Alarm
İstanbul’un suyu alarm veriyor
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 07:00

İstanbul’da son bir yılda, 2024 mart, nisan ve mayıs aylarında barajların doluluk oranı yüzde 80’ler seviyesindeyken, son iki hafta içinde barajların doluluk oranları yüzde 60’lara, hafta başı itibarıyla da bu rakam yüzde 53.82’ye düştü.

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Son 10 yılın en kurak mevsimi olan 2019’da barajlarda metrekareye düşen yıllık yağış miktarı 534 kilogram olarak ölçülürken, bu yıl, dün itibarıyla ölçülen rakam 360 kilogram civarında. Son meteorolojik veriler doğrultusunda, AKOM ve İSKİ, vatandaşlardan suyu dikkatli kullanmalarını, su tasarrufunda bulunmalarını istedi. Meteorolojik verilere göre İstanbul’dahafta boyunca yağış beklenmezken, havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hâkim olacağı tahmin ediliyor. AKOM’dan yapılan bilgilendirmeye göre, kuzeyin nispeten serin havasını bölgeye taşıyan ve saatte 40-60 kilometre esecek poyraz nedeniyle, sıcaklıklar aşırı değerlere yükselmeyip 30-34 dereceler aralığında seyretmesi bekleniyor.

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#İstanbul#Su#Alarm

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