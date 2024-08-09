İstanbul’un suç sınavı

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İstanbul Emniyet Verilerini Değerlendirme Toplantısı’na katılan Vali Davut Gül’ün verdiği bilgilere göre suçla mücadelede 54 bin 652 Emniyet, 7 bin 408 Jandarma ve 1086 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 63 bin 146 kolluk kuvveti görev aldı.

◊ 2024’ün ilk 7 ayında, terör örgütlerine yönelik 2 bin 336 operasyon gerçekleştirildi. 4 bin 887 kişi yakalandı, 447 kişi tutuklandı ve 483 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İKİ TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ

◊ Son bir ayda PKK/KCK’ya 43, FETÖ’ye 61, dini istismar eden örgütlere 94 ve sol terör örgütlerine 7 operasyon düzenlendi. Toplam 413 kişi yakalandı, 52 kişi tutuklandı ve 60 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayrıca 2 terör eylemi engellenirken, terörizmin finansmanı için kullanılan 8 milyon 400 bin TL ele geçirildi.

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119 SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

◊ 1 Ocak’tan itibaren yapılan 747 operasyonda 119 suç çetesi çökertildi. Bu operasyonlar sonucunda 3 bin 583 kişi yakalandı, 1677 kişi tutuklandı ve 708 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Ayrıca, 33 milyar 411 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

◊ Temmuz ayında ise 23 operasyonda 15 suç çetesi çökertildi ve 10 milyon TL değerinde mal varlığı ele geçirildi.

11 BİN 542 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

◊ Bu yılın ilk yedi ayında, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 10, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 24 oranında azalma sağlandı. Kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98’i, mal varlığına karşı işlenen suçların ise yüzde 79’u aydınlatıldı. Özellikle otodan hırsızlık yüzde 52, kapkaç yüzde 55, yankesicilik yüzde 45, oto hırsızlığı yüzde 43 ve evden hırsızlık yüzde 36 oranında düştü.

◊ 2024’ün ilk yedi ayında 11 bin 542 silah ele geçirildi. 1493’ü son bir ayda ele geçirildi.

191 BİN YABANCI GİTTİ

◊ İstanbul’da vize muafiyeti veya ikamet süresi sona eren 191 bin 716 yabancı ülkeyi terk etti. 31 bin 765 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. Göçmen kaçakçılığına yönelik 174 operasyonda 420 kişi yakalandı, 119 kişi tutuklandı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ

◊ Yılın ilk yedi ayında 5 bin 522 operasyonda, 9 bin 169 kişi yakalandı ve 3 bin 959 kişi tutuklandı. 14 tondan fazla uyuşturucu ve 27 milyon 192 bin adet hap ele geçirildi.

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BİLİŞİM SUÇLARI

◊ Siber suçlar kapsamında 38 bine yakın sosyal medya hesabı incelendi ve 576’sının terörle bağlantılı olduğu tespit edildi. 96 kişi yakalandı, 18 kişi tutuklandı. Bilişim suçları, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk istismarına yönelik 642 operasyonda 1.619 kişi yakalandı, 482 kişi tutuklandı.