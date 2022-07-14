İstanbul'un su kaynağı Sazlıbosna Barajı'nda endişelendiren görüntü! İnceleme yapılacak

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İstanbul'da su kaynaklarından olan Sazlıbosna Barajı'nın üzerini yeşil ve mavi tabaka kapladı. Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı da görüldü. Vatandaşlar göle boya döküldüğünü iddia ederken, yapılan ihbarlar üzerine ekipler tabaka ve sudan numuneler alarak inceleme başlatılacak.