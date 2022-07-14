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İstanbul'un su kaynağı Sazlıbosna Barajı'nda endişelendiren görüntü! İnceleme yapılacak

#İstanbul#Baraj#Sazlıbosna Barajı
İstanbulun su kaynağı Sazlıbosna Barajında endişelendiren görüntü İnceleme yapılacak

İstanbul'un su kaynaklarından biri olan Sazlıbosna Barajı'nın üzerini kaplayan yeşil ve mavi tabaka endişe yarattı. Vatandaşlar göle boya döküldüğünü iddia etti, sudan numune alınarak inceleme yapılacak.

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İstanbul'da su kaynaklarından olan Sazlıbosna Barajı'nın üzerini yeşil ve mavi tabaka kapladı. Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı da görüldü. Vatandaşlar göle boya döküldüğünü iddia ederken, yapılan ihbarlar üzerine ekipler tabaka ve sudan numuneler alarak inceleme başlatılacak.

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Sazlıbosna Barajında endişelendiren görüntüSazlıbosna Barajı'nda endişelendiren görüntü Haberin Tüm Görselleri

İstanbulun su kaynağı Sazlıbosna Barajında endişelendiren görüntü İnceleme yapılacak

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#İstanbul#Baraj#Sazlıbosna Barajı

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