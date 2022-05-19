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İstanbul'un simgesi Galata Kulesi'nde 19 Mayıs şöleni

#Galata Kulesi#19 Mayıs#Kutlama

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlamaları kapsamında Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları ve 1. Dünya Savaşına ait sinemasyon gösterimi Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 103.’sü kutlanılan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İstanbul’un simgeleri arasında yer alan Galata Kulesi'ne özel ışıklandırmalarla Türk bayrağı ve Atatürk’ün fotoğrafı yansıtıldı. Özel ışıklandırmada kuleye yansıtılan 1. Dünya Savaşı sinemasyonu da vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

İstanbulun simgesi Galata Kulesinde 19 Mayıs şöleni

Galata Kulesi'nin İstanbul manzarasıyla birleşmesi seyrine doyumsuz görüntüler oluştururken, sinamesyon gösterimi de vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

İstanbulun simgesi Galata Kulesinde 19 Mayıs şöleni


Saat 21.00'da başlayan ışıklı resim gösterisi vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplarken, gece saatlerine kadar gösterilmeye devam edeceği öğrenildi.

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İstanbulun simgesi Galata Kulesinde 19 Mayıs şöleni

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