İstanbul’un sıcağına ne klima ne buz yetiyor

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İstanbul’da beklenen rekor derece sıcaklar, soğuk ve soğutma işinde olan işletmecilere yoğun mesai yaşattı. Klima montajıyla uğraşan ustalar, arızalardan yeni satılan klimaları monte edecek vakit bulamazken haftalar sonraya randevu veriyor. Buz üreticilerine müşterilerden gelen telefon çağrıları durmak bilmiyor. Buz makinelerinin kapasitesi, sipariş trafiğine yetişemiyor. Üreticiler ellerinde buz kalmadığı için telefonları açamıyor. Hürriyet, klima montajı yapan ustalar ve buz üreticileri ile görüştü.

‘SÜREKLİ 18 DERECEDE ÇALIŞTIRMAYIN’

İklimlendirme ve soğutma teknolojisi bölümü mezunu ve 8 yıldır klima teknolojisi için sahada çalışan Ali Arslan şunları söyledi: “Yaz ayları bilindiği üzere sektörün en yoğun olduğu dönem. Siparişler büyük oranda artarken, yanlış kullanım ya da aşırı kullanım sebebiyle arızalar da artıyor. Kimi zaman arızalar dolayısıyla yeni klima montajlarını bile ileri tarihlere atmak durumunda kalıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın yıllık izinlerini de bunların üzerine eklediğimizde randevularda gecikmeler yaşanıyor. Hatta bu durum yüzünden, sıcakta beklemek istemeyenler yetkili servislere montaj yaptırmak yerine ceplerinden para verip ürünün garantisinden vazgeçerek farklı ustalara montaj yaptırıyorlar. Bizim tavsiyemiz klimanın en düşük sıcaklığı olan 18 yerine 23 derece çalıştırmaları. Böylece klima kendini dinlendirebilir ve siz de ilerleyen bir sürede istediğiniz sıcaklığa düşürebilirsiniz. Ancak açılışında dahi 18’den çalıştırılan klimalar dinlenmeden sürekli çalışmak durumunda kalıyor bu da özellikle eski klimalar için zor arızalar doğurabiliyor.”

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‘STOKLAR TÜKENDİ SİPARİŞE YETİŞEMİYORUZ’

- Bayrampaşa’da bir işyerinde çalışan 25 yıllık buz üreticisi Ali Çınar ise “Yaz sezonunda yoğun sipariş bekliyorduk ama bu sipariş trafiği bizim için bile sürpriz oldu. Cevap veremez olduk. Biz, meşrubatların içine atılması için özel ve küp buzlar üretiyoruz. Depomuzda ürün kalmadı. Buz makinelerimiz maalesef siparişe yetişemiyor. Depoda kalan son buzlar ise teslimatı bekliyor. Siparişte geçtiğimiz yazlara göre en az yüzde 30 artış var. Bugün için Meteoroloji’nin açıklamasından sonra geçen haftadan sipariş almaya başladık. Müşterilerin telefonlarını açamıyoruz elimizde ürün olmadığı için” dedi.

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