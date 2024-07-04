İstanbul’un ruhuna define kazması

Haberin Devamı

İstanbul’un fethi sırasında şehit olan askerlerin defnedildiği Fatih’teki On Sekiz Sekbanlar Şehitliği’nde kimliği belirsiz kişi, define bulmak için şehitliği kazdı. Güpegündüz yapılan kazı, çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Define için kazı yapılan alanda incelemelerde bulunan Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar, şehitliğe define bulmak amacıyla zarar verilmesinin çok üzücü olduğunu belirterek, “Böyle bir yeri tahrip etmek için bir kişinin ciddi anlamda akli dengesinin ve akli melekelerinin yerinde olmaması ya da çok büyük bir çürümüşlüğe uğramış olması gerekiyor. Çünkü bulunduğumuz yer Suriçi’nin en önemli noktalarından biri” dedi.

Şehitlikle ilgili bilgi veren Yaşar, “Hemen Mimar Sinan’ın Şehzade Camisi’nin karşısında, On Sekiz Sekbanlar Şehitliği’ndeyiz. Burası, İstanbul’u ilk fetheden askeri grubun içinde şehit olan 18 önemli askerin yer aldığı şehitlik. Burası manevi anlamda çok önemli. Çünkü suru delip gelen bu sekbanlar, sokak içindeki ilk çatışmayı yapıp yine burada da ilk şehit olanlardır. 17 kişinin ismi bile bilinmiyor” dedi.

Haberin Devamı

ACİL ÖNLEM ALINMALI

Şehitliğin korunması gerektiğinin altını çizen Yaşar, büyük bir özveriyle burada canını veren insanlar için yapılan mezarlığın bu şekilde sahipsiz bırakılmasının çok anlamsız olduğunu vurguladı. Yaşar, “Gerçekten kamu kurumlarımıza da hiç yakışmıyor. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hemen dibindeyiz. Şikâyet edilmesine rağmen güpegündüz defalarca buna nasıl izin veriliyor, kabul edilecek bir şey değil” ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Zafer Bilgi de İstanbul’un fethine katılan askerlere “Ni’mel Ceyş” denildiğini, Hz. Peygamber’in hadisinde yer alan müjdeye mazhar olmalarından dolayı “Mutlu Askerler” olarak isimlendirildiklerini söyledi.

Buralara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Zafer Bilgi, “Bu hazireler hem tarihe şahitlik etmiş hem de bizim kimliğimiz. Bu tarz hazireleri korumakla mükellefiz” diye konuştu.