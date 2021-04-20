İstanbul'un parklarında görsel şölen! 8 milyon lale

Emirgan Parkı'na Laleleri görmek için geldiğini söyleyen Ferdane Doğru; “Çok iyi geldi bize, bu salgından dolayı epeydir evde kapalıydık. Biraz dedik dolaşalım, televizyondan lalelerin çıktığının haberini aldık. Dolaşmaya geldik çok hoşumuza gitti. Çok güzeldi yani. Fotoğraflar çekiyorum, arkadaşlarımla, dostlarımla paylaşacağım” şeklinde konuştu.

Geleneksel olarak düzenlenen Lale Festivali ise bu yıl koranavirüs salgını nedeniyle yapılmayacak.

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