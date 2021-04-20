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Gündem
Ali AKSOYER-Yılmaz OKUR/İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 20.04.2021 - 13:54 | Son Güncelleme:

İstanbul'un parklarında görsel şölen! 8 milyon lale

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İstanbul'un parklarında görsel şölen! 8 milyon lale

İstanbul'da koranavirüs salgını gölgesinde dikilen 56 türdeki 7 milyon 932 bin 236 lale soğanının açmasıyla parklarda görsel şölen oluştu. Laleler bu yıl sadece Emirgan Korusu, Hidiv Kasrı, Göztepe ve Gülhane parkına dikildi. Lalelerin oluşturduğu görsel şölen nedeniyle Emirgan parkına gelen çok sayıda ziyaretçi, gün boyu fotoğraf çekerek güzellikleri ölümsüzleştirmeye çalıştı. Emirgan parkında kırmızı beyaz lalelerle oluşturulan Türk bayrağı da İstanbulluların ve turistlerin ilgisini çekti.

İstanbulun parklarında görsel şölen 8 milyon lale

Emirgan Parkı'na Laleleri görmek için geldiğini söyleyen Ferdane Doğru; “Çok iyi geldi bize, bu salgından dolayı epeydir evde kapalıydık. Biraz dedik dolaşalım, televizyondan lalelerin çıktığının haberini aldık. Dolaşmaya geldik çok hoşumuza gitti. Çok güzeldi yani. Fotoğraflar çekiyorum, arkadaşlarımla, dostlarımla paylaşacağım” şeklinde konuştu.

Geleneksel olarak düzenlenen Lale Festivali ise bu yıl koranavirüs salgını nedeniyle yapılmayacak.

İstanbulun parklarında görsel şölen 8 milyon lale

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