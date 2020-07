İstanbul'un motosiklet ambulansları ilk kez görüntülendi

Olay yerine ulaşmakta dakikaların önem kazandığı acil sağlık hizmetlerinde, Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması motosikletli ambulanslar İstanbul'da da göreve başladı. Eskişehir, Antalya gibi diğer bazı illerde hali hazırda devam eden uygulama sayesinde özellikle trafik sorununun en yoğun yaşandığı şehir olan İstanbul'da, vakalara saniyeler içinde dahi ulaşılabilecek. Afet ve toplumsal olaylar gibi durumlar için UMKE'nin Aralık ayından bu yana İstanbul'da hizmet veren motosiklet ambulansına, medikal vakalara müdahale etmek üzere Temmuz ayı başında 112 Acil Hizmetleri'ne bağlı iki motosiklet ambulans daha eklendi. 112'nin motosiklet ambulanslarından biri Anadolu, diğeri Avrupa yakasında hizmet verirken; UMKE'nin motosikletli ambulansı ise daha büyük çaplı olaylarda noktaya ilk olarak ulaşıp gerekli bilgi akışı ve organizasyonu sağlıyor. İstanbul'daki motosikletli ambulans ekipleri, ilk kez Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülendi.

BİRİ ANADOLU DİĞERİ AVRUPA YAKASINDA DEVRİYE GEZİYOR

İstanbul Avrupa Bölgesi İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Fatih Türkmen, şu an itibariyle İstanbul'da üç motosiklet ambulansın hizmette olduğunu söyleyerek "İhtiyaca göre bu sayının ileride daha da artırılabileceğini ümit ediyoruz. İkisi 1000 cc'lik biri 700 cc'lik ambulanslarımızdan biri UMKE ekiplerimizin elinde. Afet ve toplumsal olaylar gibi büyük çaplı olaylarda anında müdahale gerektiren, UMKE'yi ilgilendiren konularda trafikte motosikletin avantajından faydalanarak kısa sürede olay yerine intikal etmeyi ve duruma etkin bir şekilde vakıf olabilmeyi sağlıyor. Aralık ayından bu yana bu ambulansımız görev yapıyordu zaten. Şimdi, 112 Acil Hizmetleri'ne bağlı, medikal olaylara müdahale için iki motosiklet ambulansımız daha hizmete başladı. İlk planda trafiğin yoğun olduğu, kara ambulansı müdahalesinin olay yerine ulaşmasını geciktirecek koşullarda kullanılacak" dedi.



MOTOSİKLET SEVDALISI PARAMEDİKLER İLERİ SÜRÜŞ EĞİTİMLERİ İLE HAZIRLANDI

Dr. Türkmen, 112 motosiklet ambulanslarında, halen sağlık sistemi içerisinde yer alan ancak motosiklet tecrübesi olan ve ileri sürüş eğitimlerini de tamamlamış gönüllü paramediklerin görev yaptığını vurgulayarak, "Gereken durumlarda kara ambulansından önce vakaya ulaşıp her türlü ilk müdahaleleri yapabiliyorlar. Örneğin Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi'nin en son noktasına kadar olan alana 1,5 dakika içinde ulaşabiliyor motosiklet ambulansımız. Bu, inanılmaz büyük bir avantaj. Komutada bulunan sorumlu ekibimiz bu ambulanslarımızın uygun noktalara yönlendirilmelerini yapıyor. Daha sonra olay yeri ile ilgili bilgiyi alıp ona göre diğer ekipleri çıkarabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"KARA AMBULANSLARININ GEREKSİZ MEŞGULİYETİNİ DE ÖNLÜYORUZ"

Yaklaşık 13 yıldır 112 İl Ambulans Servisi'nde görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Hasan Sağlam, 10 yıllık motosiklet tecrübesi olduğunu söyleyerek bu göreve gönüllü olarak başvurduğunu belirtti. Sağlam, "İstanbul'da Temmuz ayının 1'i itibariyle göreve başladık. Trafiğe kapalı alanlarda, bazen çoklu trafik kazalarında, yangınlarda, ilk biz olay yerine ulaşıyoruz. İnsan sağlığında saniyelerin bile önemi var, vakaya 2 dakika içinde ulaştığımız bile oluyor. Ayrıca asılsız ihbarlar oluyor; kara ambulansının gereksiz meşguliyetini önlemek için de bu vakalarda biz avantaj sağlıyoruz. Çağrıya ulaşıp asılsız olduğunu anladığımızda eleme şansımız oluyor. Çoklu trafik kazaları ve birçok yaralının olduğu büyük kazalarda ise olay yerinde triyaj görevini sağlıyoruz. Gerekli bilgi akışı ve yönlendirmeleri ilk biz sağlıyoruz ona ihtiyaca göre ekipler çıkarılıyor noktaya" dedi.

"HASTAYI NAKLETME HARİCİNDE HER TÜLÜ MÜDAHALEYİ YAPABİLİYORUZ"

Motosiklet ambulansların en çok sokak vakalarında kullanıldığını anlatan Sağlam, "Yerde yatan kişi ihbarı oluyor, en hızlı biz ulaşıyoruz. Ya da madde kullanımı, alkol intoksları, münferit trafik kazaları gibi durumlarda hızla vakaya ulaşabiliyoruz. Bagajımızda kalp durması müdahalelerinde sıkça kullandığımız şok cihazı olarak bilinen defibilatör, oksijen desteği sağlayabileceğimiz oksijen tüpü, boyunluk, hava yolunu açık tutmak için hem airway'imiz hem ambu cihazımız, ateş ölçerimiz, hastanın entübe edilmesi için yapılacak müdahale için ekipmanlarımız, damar yolu açmak için her türlü donanımımız, acil durum ilaçlarımız, oksijen satürasyonunu ölçmeye yarayan pulsimetremiz, kısaca bir kara ambulansında yapılabilecek her işlemi vaka başında yapabilecek donanımız bulunuyor. Hastanın hastaneye nakli dışında her türlü acil ilk yardım müdahalesini yapabilecek kapasitede hizmet veriyoruz. Vakalara bazen komuta merkezimiz yönlendiriyor bazen de biz trafiğe kapalı alanlarda devriye yapabiliyoruz" diye konuştu.



"SAKARYA PATLAMASINDA AMBULANSTAN 35 DAKİKA ÖNCE ULAŞTIM"

UMKE motosiklet ambulansında görevli Anestezi Teknikeri Işık Akçapınar ise 2012'den beri UMKE personeli olarak görev yaptığını anlatarak, "4 yıldır da Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görev yapıyorum. UMKE olarak biz, hasta müdahalesinden ziyade biraz daha büyük çaplı olaylara gidiyoruz. Olay yerine hızla ulaşıp triyaj ve oradaki sağlık koordinasyonun sağlanması, bilgi alışverişinin gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz. UMKE motosikleti ile şu ana kadar KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer) tehlike vakalarına, acil afet durum olaylarına gittik. Örneğin Sabiha Gökçen'de meydana gelen uçak kazasında olay yerine ilk ulaşan ekiplerden biriydik" dedi.

Akçapınar, "Başakşehir'deki kot fabrikası patlaması, son olarak da Sağlık Bakanlığı'nın talimatı ile Sakarya Hendek'teki havai fişek patlamasında bulunduk. Örneğin Sakarya Hendek olayına çıktığım zaman UMKE'nin 4x4 ambulansı ile aynı anda buradan çıktık. Çok sıkışık trafik olmamasına rağmen ben onlardan yaklaşık 35 dakika önce olay yerine ulaştım. Hemen ambulansı konuşlandıracağımız yeri hem de kurulmuş olan Sahra Hastanesi'nde gerekli olan ekipman ve donanım ihtiyaçlarını belirleyip Sakarya UMKE'deki görevli arkadaşlarla irtibata geçerek UMKE Başkanımıza ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi akışını sağladım. 112 motosikletleri genelde daha münferit olaylarda yer alıyor. Biz de ne olmaz diye trafik kazası veya afet durumlarında yetkilerimiz ölçüsünde hasta müdahalesi yapabiliyoruz. Bunun için aracımızda gerekli ekipmanlarımız mevcut" şeklinde konuştu.