İstanbul’un mavisi onlara emanet

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İSTAÇ, yaklaşık 5 milyon metrekarelik kıyı ve deniz temizliği için 11 deniz yüzeyi temizlik teknesi ve 2 çevre kontrol teknesi kullanıyordu. Haliç Tersanesi bu teknelere ek olarak 3 yüzey temizleme teknesi ve bir kontrol teknesini üretmek için çalışmalara başladı.

Her biri 7 metreküp çöp toplama kapasitesine sahip olacak tekneler, aynı zamanda müsilajla mücadelede de kullanılacak. Yeni teknelerde mekanik temizleme aparatının yanı sıra birer de vinç bulunacak. Deniz temizleme tekneleri katamaran tipinde ve çelik gövdeli olarak üretilecek. Tekneler eski teknelere oranla hem daha sığ sularda hareket edebilecek hem de yakıt tasarrufu sağlayacak.