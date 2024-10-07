İstanbul’un kurtuluşunun 101. yılı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, törene gönderdiği mesajda “Kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

ERDOĞAN: CUMHURİYETİMİZİ KAZANIMLARIYLA KORUYACAĞIZ

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da törene gönderdiği mesajında İstiklal mücadelesinin, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerin ve gazilerin emsalsiz fedakarlıkları, milletin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelendiğini belirtti. Erdoğan mesajında, “Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum” ifadesini kullandı.

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ESARET ALTINDA 4 YIL 10 AY 23 GÜN

Törende konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’un 4 yıl 10 ay 23 gün esaret altında kaldığını belirterek, “Aziz İstanbul, bundan tam 101 yıl önce 6 Ekim 1923 sabahı, tarihi bir güne uyandı. İşgalciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en başta söylediği üzere, geldikleri gibi bir daha dönmemek üzere al bayrağımıza selam durarak gittiler” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, “İstanbul’un acı dolu işgal günlerini sona erdiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.